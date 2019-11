L’indistruttibile tempio del cuore

XXXIII domenica del tempo ordinario, il commento di Fra Umberto Panipucci

Da sempre l’umanità cerca di racchiudere l’infinito nel limite fisico di un luogo sacralizzato, edificando ammirevoli strutture che finiscono, il più delle volte, con il lodare i costruttori e i loro magnati, piuttosto che la divinità che celebrano. L’insegnamento di Cristo, al contrario, ci insegna a costruire prima nel cuore ciò che vogliamo edificare esteriormente. Questo preparandoci con il nostro più sincero impegno a quell’incontro che tutta la nostra vita, assieme alla storia stessa, attende.

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».

Questo brano è collocato subito dopo l’episodio “dell’obolo della vedova”, narrato nei primi 5 versetti dello stesso capitolo. I due racconti sono strettamente connessi, non solo per la loro contiguità, ma anche per il contenuto che essi vogliono comunicare. Nel primo racconto, qui omesso, Gesù loda la generosità della donna che non dona a Dio “il superfluo”, ma l’essenziale: quello che aveva per vivere. Non è il costo oggettivo del dono che manifesta la verità dell’amore, ma l’impegno di chi lo offre, in modo personale e concreto.

Poco dopo aver insegnato questo, “alcuni” sembrano quasi voler contraddire quello che Gesù aveva appena espresso, esaltando come la preziosità dei doni votivi e il grande utilizzo di denaro, potessero rendere gloria a Dio attraverso l’edificazione di un edificio a lui dedicato. È vero? Si, un tempio offre all’uomo la possibilità di avere uno spazio sacro, un luogo dove potersi raccogliere lasciando fuori il mondo e pregare, tutte le culture e le religioni ne hanno, anche quelle che non lo ritengono necessario, esistono persino templi laici, come quello edificato a Stagliano (Genova). Gesù, infatti, non ha nemmeno criticato l’offerta per il tempio fatto dalla vedova: era giusto. Ma, se scrutiamo le scritture, ci accorgeremo presto come il Maestro non consiglia mai questa specifica pietà, insistendo invece sulla necessità di soccorrere chi è nel bisogno. Lui vuole che accumuliamo beni in Cielo, piuttosto che sulla terra, dove ladri, ruggine e tignola prima o poi li “distruggeranno”, proprio come succederà al tempio e alle sue immense ricchezze (Cfr. Mt 6, 19-20; Mt 19, 21; Lc 12, 33-34; Gc 5, 2-3).

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro!

Sapere quando finirà il mondo: molti sono caduti in questo errore d’interpretazione, biblico e teologico, che ha “sedotto” anche uomini molto saggi e dalla ineccepibile condotta di vita, un esempio su tutti: Gioacchino da Fiore. Dalla venuta di Cristo In poi, non sono mai mancati presunti profeti che annunciavano la fine dei tempi, anche oggi non mancano sette e movimenti, di matrice cristiana e non, agitati da questa preoccupazione. Sia la tradizione cattolica che quella ortodossa si affidano ai vangeli per rispondere a questo quesito: “Quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre” (MC 13, 32). Il giorno del ritorno di Cristo verrà “come un ladro” (cfr 1Ts 5, 1-11), noi dobbiamo vegliare e pregare sempre perchè non sappiamo né il giorno né l’ora (cfr. Mt 25, 13). Non lasciamoci ingannare e, piuttosto, viviamo come se ogni giorno fosse l’ultimo.

Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.

A quale epoca non appartengono questi fatti? Guerre, cataclismi e pestilenze, grandi segni dal Cielo e fatti orribili. Tutto sembra ripetersi nella storia come un ciclo senza fine, ma tutto cesserà un giorno. Non dobbiamo farci terrorizzare, la paura ci incatena a chi può generarla nel nostro cuore, il primo fra tutti è il diavolo! Il panico ci spinge a trovare sempre più sicurezze terrene, distrazioni e ubriachezze, anche se, lo sappiamo bene, questo non allontana i problemi da noi, ma li moltiplica, come succede sempre quando scappiamo davanti alle responsabilità.

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.

Il seguire Cristo e il Suo Vangelo ci fa sperimentare la grandezza dell’azione provvidenziale, ma questo non ci dissocerà mai dall’impegno che l’uomo e la donna della sequela devono accettare: prendere la propria Croce. Essa non è la sofferenza che ogni creatura conosce sulla terra, ma è la condanna che il mondo dà a chi porta il Vangelo nella storia: “Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia” (Gv 15, 19). L’eloquenza di questo versetto lascia pochi dubbi in proposito. Una testimonianza che non trova ostacoli e persecuzioni resta sterile a qualsiasi novità, lascia tutto com’è, non è profetica.

Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.

Se, spaventati dal potere del mondo, ci affaticassimo troppo per difenderci dal suo odio, appanneremo quella Luce che siamo chiamati a portare nelle tenebre della storia. La nostra priorità non sarebbe più l’annuncio della buona novella, ma la nostra stessa sicurezza. Saranno proprio sincerità e coerenza, le migliori opportunità: ricordiamoci San Francesco davanti al Sultano, pensiamo all’esito di quell’incontro che ha superato ogni più roseo pronostico.

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

La novità evangelica è vista come stoltezza dai non credenti e come scandalo da chi presume di sapere tutto di Dio. La Verità illumina la storia e ne rivela le brutture, illumina il nostro cuore e ci mostra le nostre colpe individuali e collettive. Quando qualcuno ci fa guardare il mondo sotto questa luce, aiutandoci a specchiarci nel Vero, non sempre trova in noi una reazione matura. L’umanità ha dimostrato di essere davvero cattiva con i profeti. Nemmeno i legami di sangue e le lunghe amicizie bastano a placare un cuore scosso dalla Verità. Ma guai a noi se nessuno più ci metterà davanti ai nostri errori: ciechi guidati da ciechi, cadremmo in un baratro senza fine. Gesù sembra evidentemente contraddirsi quando, avvertendo i discepoli delle imminenti persecuzioni, dichiara, allo stesso tempo: “Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”. Chi conosce bene gli insegnamenti di Gesù sa bene che, i loro apparenti controsensi, si conciliano in chi ascolta con fede. La resurrezione ci restituirà, cento volte tanto, tutto quello che la cattiveria, la violenza, l’egoismo e la stessa morte ci hanno tolto.