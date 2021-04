L’indice Rt torna a schizzare in Molise: è a 1,49 ed è di nuovo il più alto d’Italia. Regione in bilico tra Giallo e Arancione

Torna a schizzare l’Rt (l’indice di trasmissibilità del virus) in Molise. Come ripetuto più volte, avendo il Molise numeri piccoli, come scoppiano nuovi focolai, l’indice torna a salire repentinamente. Per conoscere la fascia di colore bisognerà attendere le prossime ore quando ci sarà l’ufficialità da parte del Governo.

In Italia cala ancora l’indice Rt, cioè l’indice di trasmissibilità del contagio da Coronavirus, arrivato a quota 0.81 su base nazionale, rispetto allo 0.85 fatto segnare la scorsa settimana. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica nel nostro Paese elaborato da Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda l’indice Rt, cioè l’indice di trasmissibilità del virus, sono quattro Regioni, di contro alle cinque della settimana precedente, che hanno un Rt puntuale che supera la soglia di guardia di 1. Tra queste, due Regioni, e cioè Basilicata e Sicilia, hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Ecco, di seguito, l’elenco dettagliato:

Abruzzo 0.84

Basilicata 1.24

Calabria 1.03

Campania 0.92

Emilia-Romagna 0.73

Friuli Venezia Giulia 0.61

Lazio 0.78

Liguria 0.82

Lombardia 0.72

Marche 0.69

Molise 1.49

Piemonte 0.66

Provincia di Bolzano 0.75

Provincia di Trento 0.77

Puglia 0.84

Sardegna 0.97

Sicilia 1.12

Toscana 0.88

Umbria 0.89

Val d’Aosta 0.94

Veneto 0.71