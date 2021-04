L’indice Rt in Molise torna ad 1: la regione resta in zona arancione

Come ogni venerdì, i dati del ministero della Salute su curva pandemica e Rt stabiliscono i nuovi colori delle regioni che, comunque, non potranno più tornare in giallo almeno fino a maggio, come previsto dal nuovo decreto che entra in vigore il 7 aprile. Da sabato 3 aprile scattano invece i tre giorni di zona rossa per le festività pasquali. Nel pomeriggio il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento in base al quale Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento passano da rosso ad arancione.



I colori delle regioni stabiliti oggi entrano in vigore martedì 6 aprile.

La Campania rimanere in rosso, mentre il Veneto passa in arancione, secondo quanto anticipato dal governatore Luca Zaia: «Ho parlato con il ministro Roberto Speranza. Se si anticipa di un giorno, sarà utile anche in prospettiva della riapertura delle scuole. Noi auspichiamo un passaggio di colore».

Le regioni in zona arancione

Da martedì dunque sono zone arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento .

Le regioni in zona rossa

In zona rossa restano Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta.

L’INDICE RT

Scende a 0,98 sotto la soglia d’allarme di 1 il valore dell’Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L’incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Secondo i tecnici dell’Iss (Istituto superiore di sanità) che hanno elaborato i dati, resta sopra la soglia critica (dunque oltre il 30%) e la percentuale di occupazione delle terapie intensive: in questa situazione si trovano 14 regioni. Il dato è anzi in aumento dal 39% di una settimana fa al 41. In salita anche l’indice di occupazione dei letti in area medica, che ha raggiunto il 44%.

Il medesimo report evidenzia che 11 regioni hanno un Rt ancora superiore a 1 : si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto. Dunque in Molise Rt torna ad 1 (la scorsa settimana era a 1,17). Il rischio di trasmissibilità è ritenuto particolarmente rischioso in Campania e Valle d’Aosta. Il prospettiva e tenendo conto di tutti i fattori tenuti monitorati dall’Iss, per 7 regioni il rischio rimane alto. Sono Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, la provincia autonoma di Trento e la Sardegna.

Di seguito gli Rt delle regioni

Abruzzo 0.81

Basilicata 1.15

Calabria 1.33

Campania 1.33

Emilia-Romagna 0.83

FVG 0.98

Lazio 0.98

Liguria 1.02

Lombardia 0.89

Marche 1.04

Molise 1

Piemonte 0.96

PA Bolzano 0.8

PA Trento 0.83

Puglia 1.09

Sardegna 1.18

Sicilia 1.08

Toscana 1.08

Umbria 0.83

V.d’Aosta1 .52

Veneto 1.12