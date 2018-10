L’indecenza di piazza del Papa a Termoli sporca e pericolosa di sera: “Siamo arrabbiati”

REDAZIONE TERMOLI.

“Questo sporco è una cosa indecente, sono tanto arrabbiata e non sappiamo cosa fare”. E’ questo lo sfogo di una signora che rispecchia quello dei moltissimi residenti della zona che ogni giorno si ritrovano a passare, a piedi o in macchina, lungo piazza del Papa a Termoli.

Una zona trafficata, attraversata da studenti, pendolari e teatro della fiera ogni primo sabato del mese. Nonostante questo, però, il degrado regna sovrano.

I marciapiedi sepolti da aghi di pino e il manto stradale saltato per via delle radici degli alberi nascondono pericoli per i pedoni che la percorrono. Tra le siepi l’immondizia di ogni genere e in mezzo alla strada vestiti abbandonati.

“La sera-ci ha spiegato la signora- la zona cambia volto e spesso ho paura anche di portare il cane a spasso”. Spesso, infatti, piazza del Papa si trasforma in dormitorio di fortuna a cielo aperto per i senza tetto.