Linda Dall’Olio smentisce: «Mai candidata con il Pd»

Rompe il silenzio Linda Dall’Olio, neo assessore al Comune di Isernia. La new entry nella giunta comunale ha detto la sua sulla nomina, ma anche smentito la sua appartenenza, in passato, al Partito Democratico. La giovane amministratrice ha dichiarato di aver accettato l’incarico per dare «al capoluogo di provincia pentro le risposte che merita».

«Questa nomina è figlia delle valutazioni e dei confronti che si sono avuti nelle ultime settimane. Come gruppo “Isernia Migliore” – ha dichiarato in merito – abbiamo deciso di accogliere le istanze politiche pervenute dai vertici regionali e nazionali dovute a una presa d’atto della modifica degli equilibri politici anche a livello locale. Ricordiamo che il Comune di Isernia è andato al voto tre anni con delle coalizione molte frammentate, distribuite su nove candidati sindaci. A seguito degli appuntamenti elettorali di un anno fa (elezioni Regionali) c’è stata una rivisitazione degli equilibri. Questo ovviamente ha avuto conseguenze anche al Comune di Isernia. Noi abbiamo ritenuto voler accogliere la richiesta del sindaco a dialogare su una base disponibilità effettiva che abbiamo già proposto dai banchi dell’opposizione più volte. Abbiamo dovuto constatare che la città di Isernia sta vivendo un periodo particolare, ci sono moltissime criticità a cui far fronte. Quindi abbiamo ritenuto opportuno mettere da parte, con senso di responsabilità, mettere da parte ogni contrapposizione, ogni divergenza di vedute, ogni tipo di frizione e di rigidità di appartenenza, per unire le forze e ridisegnare una linea amministrativa nuova, provando a lavorare insieme per dare a Isernia le risposte che merita.

Io ho fatto un percorso politico abbastanza lungo nonostante la mia età, non ho mai fatto parte di un partito a differenza di quello che mi dicono. Qualcuno ha dichiarato che provengo dal Partito Democratico ma, in realtà, non ho mai avuto ruoli di partito, non sono mai stata eletta e candidata nel Partito Democratico. Ho sempre fatto parte di liste civiche che, è vero, nelle ultime elezioni amministrative hanno ritenuto di appoggiare, in quella situazione così complessa, un candidato sindaco di centrosinistra ma poi gli equilibri e le coalizioni sono mutati. Abbiamo puntato l’attenzione soprattutto sui progetti, mettendo da parte le rigidità di appartenenza che ormai oggi, date le necessità, diventano anacronistiche».

«Congratulazioni a Linda Dall’Olio, neo Assessore del Comune di Isernia, – ha dichiarato, invece, l’assessore regionale Roberto Di Baggio, punto di riferimento politico del gruppo Isernia Migliore – per aver accettato questo delicato incarico: una scelta sicuramente non facile e non condivisibile per molti, ma di grande coraggio. Conoscendo bene le sue doti umane e professionali sono convinto che metterà tutto il suo impegno per il bene della collettività isernina che l’ha premiata come donna più votata in assoluto al Comune di Isernia. Auguro buon lavoro al Gruppo Consiliare Isernia Migliore per questo nuovo corso amministrativo, sono sicuro che le energie del gruppo, unito e affiatato, saranno spese responsabilmente per il bene di #Isernia, con un modo di amministrare migliore».