Ci risiamo!, l’incrocio fra via Crispi e via Insorti d’Ungheria a Campobasso è ancora una volta teatro di un incidente stradale che avviene in pieno centro. Imprudenza, mancato rispetto della segnaletica stradale sono all’origine di questo ennesimo episodio, così come continuano a segnalarci i nostri lettori. E stavolta, a giudicare dalla foto, è dovuto intervenire anche il 118.