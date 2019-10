L’incompiuta della fede

La nostra invocazione non deve mai venir meno: Signore aggiungici fede

di don Mario Colavita

“La fede non è mai compiuta, mai data, mai assicurata, è sempre e sempre di nuovo, dal punto di vista della psicologia, il salto nell’incerto, nell’oscuro, nel vuoto”. Sono le parole del teologo protestante Karl Barth a commento alla lettera di Paolo apostolo ai Romani. La fede è dono d’amore e il donatore non può che essere la fonte dell’amore, Dio. Anche Dio ha fede in noi e la sua fede è l’amore per l’uomo creatura fatta a sua immagine e somiglianza. Dio ha fede anche nell’uomo che sbaglia, nell’uomo misero, arrogante, orgoglioso, perché solo amando si riesce a incamminarsi nel cammino di conversione. La fede, allora è cercare di entrare nel cammino di Dio, di incamminarsi sul sentiero della giustizia, della speranza e dell’amore. La richiesta dei discepoli a Gesù: accresci, o meglio aggiungici fede, nasce dal vedere situazioni di scandalo di non-perdono, di arroganza e presunzione. Dal cuore pulito, disposto ad accogliere Dio nasce e si sviluppa questa bella richiesta: Signore aggiungici Fede, cioè Signore dammi qualcosa di più di semplici norme da osservare, precetti da attuare. La fede del vangelo è credere all’amore che Dio ha per noi, è la grazia infinita di Dio per me, è questa fede che aiuta a perdonare l’altro, altrimenti facilmente si segue la legge del taglione: occhio per occhio dente per dente. Se la fede è l’amore che Dio ha per te e tu ti senti amato non per quello che fai ma per quello che sei, allora le cose cambiamo. Come credente hai la forza di accogliere il fratello, di saper leggere e illuminare il male e gli scandali e soprattutto per-donare. In questo Gesù è chiaro lui ci ha dato l’esempio di amore e perdono ma ci ha anche detto come si ama: da servi senza pretendere con arroganza nulla in cambio. Se ami Dio solo perché lui ti deve ricambiare con il bene, proteggendoti da ogni fastidio e difficoltà, purtroppo non hai capito niente di questo Dio. Non è detto che a chi è pio, fedele alla messa e alle pratiche religiose, non succederà niente di male: né malattie, né lutti, né ingiustizie, come se Dio lo avesse messo sotto una campana di vetro. La vera fede, allora, è lasciarsi modellare dall’amore che sa anche, non senza difficoltà, essere provato dal dolore, sofferenza, male. La nostra invocazione non deve mai stancarsi, ripeterla ogni giorno: Signore aggiungici Fede!