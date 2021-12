L’incognita restrizioni aleggia sugli eventi. A rischio anche il fuoco di Sant’Antonio Abate? L’assessore: “Difficile fare ipotesi”

Eventi natalizi e post-natalizi con quali norme? Si terranno tutti in forma ridotta? O è verosimile attendersi annullamenti a raffica? Gli interrogativi, consueti e quanto più attuali, interessano politica e cittadinanza, a una manciata di giorni dai giorni clou. La pandemia, non è un mistero, ha sconvolto e rischia di sconvolgere ancora i piani, mentre anche a Campobasso l’amministrazione comunale è alle prese con gli ultimi dettagli di un cartellone eventi quanto più possibile avvolto da incertezza. Detto delle luminarie e dei mercatini di Natale – pronti a scattare sincronizzati nel week end – restano forti dubbi sugli eventi di aggregazione, aspettando direttive dal governo centrale in seguito ai contagi Covid in risalita. Se a tutto questo si aggiunge l’ordinanza notturna (chiusura alle 2) prorogata nel capoluogo anche a dicembre, ecco che ne viene fuori un quadro tutto da scoprire, a dir poco inedito.

“Nella situazione in cui siamo è difficile fare previsioni – ha spiegato nelle ultime ore l’assessore al commercio nonchè vice sindaco Paola Felice – va specificato che sugli eventi culturali, e più in generale sugli eventi che richiamano un grosso numero di persone, esistono delle regole molto forti. Come amministrazione, è naturale porsi delle domande sulla funzionalità e la fattibilità degli stessi con restrizioni complesse da gestire. Per tutti questi motivi, è ovvio aspettarsi un cartellone sobrio in tutto e per tutto…”.

Oltre agli eventi di fine anno, c’è attesa anche sui primi appuntamenti del 2022, ad iniziare dal fuoco di S.Antonio Abate, con musica e cultura annessa. Annullato lo scorso anno, resta in forte dubbio. “Non è possibile fare previsioni, ma in caso di restrizioni forti – ha aggiunto l’assessore – potremmo anche optare per un annullamento. Saranno decisive le prossime due o tre settimane, in cui il quadro sarà più chiaro”.