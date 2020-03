L’inciviltà ai tempi del Coronavirus, imbrattata una stazione di servizio

BOJANO. Nonostante l’invito a rimanere a casa limitando gli spostamenti al minimo indispensabile in questi giorni contrassegnati dall’emergenza per il Coronavirus, i soliti incivili hanno trovato il tempo di imbrattare la stazione di servizio (di cui è chiuso il bar, come impone il decreto del presidente del Consiglio) in prossimità di Bojano con guanti e lattine gettati a terra. Non si tratta solo di un gesto di malcostume in quanto tale, ma di disprezzo degli sforzi di chi, in questi giorni, è in prima linea per combattere il Covid-19 ed ha bisogno dei dispositivi di protenzione individuale come, appunto, quei guanti gettati a terra e per lavorare deve indossarli obbligatoriamente.