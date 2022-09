L’incidente non ferma il driver molisano Gianluigi Petrone, doppia vittoria a Monte Sant’Angelo

Primo di Classe e di Gruppo. “La bravura di un team si vede nei momenti di difficoltà”

Non è bastato un piccolo fuori programma, che per fortuna non ha avuto conseguenze, a fermare il giovane pilota molisano che al secondo Slalom “Città di Monte Sant’Angelo” ipoteca una doppia vittoria: prima posizione nella categoria Classe e primo di Gruppo.

“Portiamo a casa il bis – le parole di Gianluigi Petrone – vittoria di gruppo e classe N/1600. Nonostante l’incidente alla prima manche di gara per aver osato mentre piovesse a dirotto sono riuscito a completarla comunque con un 4° tempo assoluto. La bravura è la tenacia di un team si vede nei momenti di difficoltà. Volevo ringraziare Addolorato Giancola e Donatello Scarabelli per aver fatto si che potessi riprendere la gara nonostante i vari danni subiti alla vettura e prendere parte alla 2° e 3° manche portando a casa la vittoria

Volevo dedicare questa vittoria ad Andrea Tiberio, un carissimo amico che si trova in un momento davvero difficile”.