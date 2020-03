Linciaggio e processo mediatico. Ecco perché abbiamo rimosso l’intervista al 32enne positivo al Coronavirus

Accade anche questo nell’era dei social. Accade e ce ne duole enormemente perché l’intervista telefonica al 32enne di Campobasso risultato positivo al test del Coronavirus ha finito per scatenare un linciaggio mediatico nei suoi confronti da cui prendiamo le distanze.

E’ stato dunque necessario rimuovere il file audio relativo all’intervista per evitare che si generassero ulteriori commenti che sfiorano la violazione del codice penale. Il Quotidiano del Molise non vuole sottrarsi al dovere dell’informazione e neppure vuole che una persona, oggi malata, venga sottoposta ad un processo sui social network.