L’inchino della Carloforte alle Isole Tremiti. Torna in servizio l’isola di Capraia

TERMOLI. È tornata a mollare gli ormeggi nel porto di Termoli la motonave Isola di Capraia della Tirrenia. L’imbarcazione che collega il porto molisano con quello delle Isole Tremiti ha subito una manutenzione ordinaria che l’ha tenuta lontana per diversi giorni dalle Tremiti. L’isola di Capraia era stata sostituita temporaneamente dalla Carloforte, una motonave più piccola che era finita al centro delle polemiche. Lo stesso sindaco delle Tremiti, Antonio Fentini, si era fatto portavoce del problema affermando che le caratteristiche tecniche della Carloforte non le consentivano di ottemperare a quanto contrattualizzato e comunque di assicurare un servizio adeguato alle esigenze dei residenti, in quanto i tempi di percorrenza erano lunghissimi. La CarloForte e il suo equipaggio ha lasciato domenica scorsa, 9 febbraio, il porto di San Domino per l’ultima tratta con destinazione Termoli. La motonave ha lasciato le Tremiti salutando più volte con le sirene le Isole.