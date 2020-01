L’incenso, la preghiera e l’inchino del Papa alle reliquie di San Timoteo

Nella Basilica di San Pietro la messa celebrata dal Santo Padre e trasmessa in mondovisione in occasione della prima domenica della Parola di Dio

REDAZIONE TERMOLI

In questo evento storico la Diocesi di Termoli-Larino è protagonista. Oggi, per la prima volta, infatti, si è celebrata la “Domenica della Parola di Dio”, istituita da Papa Francesco lo scorso 30 settembre.

La domenica prescelta dal papa, la terza del tempo ordinario, non è un tempo qualsiasi ma, precisa Francesco, si colloca «In un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani».

Protagonista di questa giornata, dicevamo, è proprio la diocesi di Termoli-Larino che ha compiuto un pellegrinaggio straordinario del corpo di San Timoteo in occasione di questa giornata. Ed è proprio questa mattina , 26 gennaio che le reliquie di San Timoteo, scortate dai Cavalieri, sono state trasferite nella Basilica di San Pietro per la messa celebrata dal Santo Padre e trasmessa in mondovisione in occasione della prima domenica della Parola di Dio che coincide anche con la solennità dei Santi Timoteo e Tito.