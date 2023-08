L’incendio del Castello incanta Termoli, in migliaia per i fuochi di Ferragosto

Sono i fuochi più attesi dell’anno, pari solo a quelli in onore di San Basso e quest’anno lo spettacolo pirotecnico dell’incendio del Castello non ha tradito le aspettative. In migliaia hanno invaso il centro per assistere alla magia di luci che rievoca l’invasione di Termoli da parte dei turchi. Il borgo antico della città, tutta la zona della balconata di piazza Sant’Antonio e il lungomare sono stati letteralmente presi d’assalto da una folla oceanica che ha sussultato ad ogni colpo di “finto cannone”. Lunghi ed emozionanti i fuochi che sono terminati con l’invasione del borgo antico in un tripudio di luci rosse e bianche che hanno chiuso il ponte lungo di Ferragosto.

IL VIDEO IN ALTO