L’incendio del Castello conquista tutta Termoli

Residenti e turisti entusiasti per i fuochi pirotecnici organizzati nella serata di Ferragosto: «Sono stati i più belli in assoluto»

Da sempre è l’appuntamento imperdibile per i termolesi ma anche per i tanti turisti che arrivano da fuori regione o dai paesi dell’hinterland termolese e rappresenta lo snodo cruciale dell’estate. E anche quest’anno i fuochi di artificio di Ferragosto e l’incendio del Castello hanno richiamato migliaia di persone sul lungomare nord. Tutti con il naso all’insù e lo sguardo rivolto al Borgo Vecchio dove è andata in scena la rievocazione dell’assalto dei turchi di Pialì Pascià. Giochi di luci, tra fuochi sparati in cielo e quelli a pelo d’acqua che hanno incantato le migliaia di persone che si sono riversate in spiaggia. Fuochi che sono partiti a mezzanotte, come da programma, e sono andati avanti per una mezzora suscitando emozione e coinvolgimento. Tantissimi quelli che hanno ripreso e postato le foto e i video su Facebook per un Ferragosto che è stato davvero 2.0. E proprio sul popolare social network si sono letti i commenti più entusiasti. A furor di popolo l’incendio del Castello 2019 è stato considerato il più bello in assoluto, forse paragonabile solo all’edizione piromusicale che organizzò l’allora amministrazione Di Brino. Un evento che ha risollevato le sorti di un’estate forse non proprio ai massimi livelli in termini di presenze di persone. Ieri invece Corso Nazionale, il Borgo Antico ma soprattutto il lungomare sono stati letteralmente presi d’assalto, complice anche il meteo che è andato progressivamente migliorando nell’arco della giornata. Uno spettacolo in tutti i sensi, quindi. E domani di nuovo centro storico protagonista con la Notte della Musica che vedrà esibizioni live e attrazioni di ogni genere.

Nel video di Flavio Di Vita i momenti più emozionanti dell’incendio del Castello Svevo.