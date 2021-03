L’importanza di vaccinarsi contro il Covid, ne abbiamo parlato con la biologa

In questo periodo storico di emergenza sanitaria da Covid è necessario riflettere sull’importanza dei vaccini. Nella storia delle vaccinazioni non si era mai vista una campagna così capillare su base planetaria e una scoperta così rapida come nel caso del Coronavirus.

Abbiamo assistito alla velocissima elaborazione di ricerca e produzione dei vaccini per la SARS-CoV-2: basti pensare al prodotto di Pfizer, a quello russo Sputnik, a quello statunitense di Moderna e a quello di AstraZeneca.

E’ lecito farsi delle domande ma anche necessario non cedere alla corrente dei No Vax e non farsi indurre a pensieri distorti dalle fake news.

Sui vaccini esistono processi di certificazione imprescindibili, che ne comprovano l’affidabilità. E’ pur vero che non esistono certezze assolute ma è l’unico strumento per salvare vite umane. Abbiamo chiesto lumi alla biologa Carmela Sica, che proprio in questi giorni ha ricevuto la sua prima dose di vaccino nell’ospedale da campo a Termoli. Ecco cosa ci ha detto a proposito dell’importanza di vaccinarsi.