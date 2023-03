L’importanza della donazione del midollo osseo, l’Admo in cattedra alla Scuola Allievi Carabinieri

Si svolgerà lunedì 6 marzo 2023, alle 10, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, su iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Dipartimento per l’Organizzazione Sanitaria, una iniziativa condivisa con l’Admo Molise, rivolta alla sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo.

L’incontro è nato da un appello realizzato in favore della figlia di un militare dell’arma in accordo con Admo per il quale sono state attivate tutte le sedi di quelle città dove esiste una Scuola Allievi Carabinieri.

Pertanto, il presidente di Admo Molise, Eugenio Astore, unitamente ad una donatrice di Midollo Osseo, sarà ricevuto dal colonnello comandante della Scuola di Campobasso, Bruno Capece e dai 500 allievi, al fine di descrivere le procedure e l’importanza della donazione, anche attraverso una esperienza diretta.

Il presidente Astore, quest’anno Presidente anche del Lions Club Campobasso, rappresenterà l’impegno e il sodalizio esistente anche con il Lions Club Campobasso per la diffusione della cultura della donazione ed in particolare del midollo osseo.