L’impegno di Stefano Patriciello per il restauro della cupola della Chiesa di Maria Ss. della Libera a Indiprete

A ricordalo Franco Ferrara del Comitato Affari Economici dell’omonima Parrocchia del Comune dell’isernino

Stefano Patriciello se n’è appena andato e di lui restano ricordi significativi. Lo testimonia un impiegato della Provincia d’Isernia, Franco Ferrara, del Comitato Affari Economici della Parrocchia Maria SS.ma della Libera a Indiprete, Comune dell’isernino dove l’uomo risiede con moglie e figlio. Ecco quanto questi riferisce ad attestare lo spessore sociale ed umano del venafrano scomparso : «Nella primavera del 2016 -prende a dire il Ferrara- si procedette al restauro della cupola della chiesa in questione, col recupero degli affreschi pittorici della Creatività eseguiti dal Maestro Amedeo Trivisonno. Ebbene i lavori del tempo portano il marchio dell’amico compianto Stefano Patriciello. Quegli, raccogliendo una mia esigenza espressa a nome del Comitato Affari Economici della Parrocchia, si fece carico di quanto da me rappresentato e si adoperò per il finanziamento dei lavori necessari, intervenendo presso l’Enel che stava eseguendo l’intervento. Si rivolse ad un amico dirigente Enel e chiese ed ottenne che l’azienda elettrica provvedesse all’elettrificazione della cupola del luogo di culto, cosa puntualmente avvenuta e che tuttora illumina e rischiara in maniera magnifica la stessa cupola, rendendola ancora più bella e suggestiva. Perciò mi sento di dire che oggi Stefano risplende nella magnifica cornice accanto al Dio della Vita!». Una testimonianza bella e preziosa, a significare quanto l’uomo Stefano si prodigasse per la collettività.

Tonino Atella