L’impegno del Lions Club Termoli premiato con una lunga serie di successi

La serata dedicata alla venticinquesima Charter del Club Lions Tifernus di Termoli si è svolta nella sala dell’Hotel Meridiano. Nell’occasione dello speciale anniversario della fondazione, Il Club termolese, posizionatosi all’ottavo posto nella classifica mondiale del clubs Lions, è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti alla presenza di autorità lionistiche, civili e militari.

Il Governatore, Franco Saporetti, ha sottolineato l’importante impegno che il club termose, quest’anno capitanato da Vincenzo Ferrazzano, ha svolto per l’intera comunità, impegno riconosciuto, sempre nel corso delle serata, anche dal Sindaco della città adriatica, Francesco Roberti. Una serata di emozioni che è servita a ripercorrere i service, e quindi ricordare l’impegno e l’entusiasmo che hanno consentito di realizzare le tantissime attività.

Service programmati e service straordinari scaturiti dai problemi socio economici acuiti a causa del Covid, service specialistici per la prevenzione di malattie, organizzazione di hub vaccinali, giornate dedicate dalla formazione su fisco e legalità al cinema sociale per la prevenzione delle violenze, passando dal supporto economico agli studenti, alla realizzazione del Poster della pace con il contributo di diverse scuole, fino ad arrivare alla giornata dedicata all’ecologia, con la pulizia spiaggia e la realizzazione di opere con i materiali raccolti. Ma l’elenco è molto più lungo se si pensa agli interventi straordinari in aiuto della popolazione Ucraina devastata dalla guerra, la piantumazione di nuovi alberi e tanti altri service nel corso delle festività che hanno accompagnato l’anno sociale che sta per concludersi.

Emozione e gioia di incontrarsi si sono susseguite nel corso di una bella serata intensa e piacevole, senza perdere di vista la pianificazione di nuove attività al servizio del prossimo. I veri protagonisti sono stati i sentimenti intensi che hanno accompagnato i Lions termolesi e i loro graditissimi ospiti giunti a Termoli sia dalla stessa regione che da altre regioni del Distretto 108 A.

Nel corso della serata sei nuovi soci sono entrati a far parte del Lions Club Tifernus arricchendo, l’ormai longevo Clubs, con la loro presenza.