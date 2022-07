Limosano paese in fiore: un filo colorato l’attraversa creando armonia, accoglienza e solidarietà

di Vittoria Todisco

L’uncinetto, antico piccolo arnese da lavoro che sembrava andato in disuso, e la laboriosità di donne di ogni età che con creatività e buongusto realizzano rose, margherite e papaveri, cancellano la paura così comune di questi tempi, alimentando speranza e solidarietà.

D’estate le città si svuotano e i paesi si animano. Tutto ciò però accadeva un tempo prima che pandemia e crisi economica contaminassero il mondo finendo col cancellare ogni nostra certezza. Prima di tre anni fa a luglio, ma ancor più d’agosto, il Molise, falcidiato dall’esodo che dall’800 in poi ha impoverito di anime il territorio, tornava ad illuminarsi. A Limosano suoni, colori e musica festeggiavano il ritorno degli emigranti dal Canada e dagli Stati Uniti. Di sera le luci dei paesi intorno, viste da lontano, palpitavano come cuori, riconciliando una terra considerata matrigna per la sua povertà con quei figli tornati da lontano, per poterla ancora una volta baciare. Chissà che ne è stata, nel frattempo, di parte di quella umanità ancora capace, dopo anni ed anni di lontananza, di commuoversi nell’udire il suono della campana della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Chissà se quando tutto ciò che oggi ci affligge, compresa questa inaspettata crudelissima guerra, passerà, se gli esponenti delle nuove generazioni discendenti di quegli emigrati che in questo borgo sono nati, avranno ancora voglia di venire a visitare la terra dei padri.

Tre anni difficili per tutti ma ancor più duri da elaborare per gli abitanti di un paese come Limosano dove le storie di ciascuno finiscono coll’incontrarsi, legandosi tra loro e, le vicende dell’uno sono simili a quelle dell’altro, vuoi per legami familiari che per vicinanza. Così che l’urlo della sirena dell’ambulanza che si portava via, in ospedale, qualcuno di loro, come Luigi o Lidio, che nessuno ha potuto più rivedere, suonava ancora più stridulo e lacerante.

Nei momenti difficili sono le donne le più capaci ad affrontare le difficoltà e anche a capovolgere le situazioni e quelle di Limosano non hanno tradito le aspettative, in modo del tutto naturale si sono date da fare. Un filo e l’uncinetto le ha legare tra loro per cancellare i pensieri tristi, e passare il tempo facendo qualcosa di utile. Poi si sono fatte prendere la mano dalla passione, è sorto tra loro uno spirito di emulazione del tutto creativo e si sono ritrovare con decine e decine di lavoretti, manufatti che andavano in qualche modo valorizzati. E quale migliore valorizzazione si poteva pensare se non quella di arredare spazi, balconi e ringhiere per rendere colorato ed accogliente il Paese e dare un aggraziato benvenuto a chiunque arrivasse o l’attraversasse anche solo di passaggio. La Pro Loco ha dato loro l’appoggio necessario e il sindaco, Angela Amoroso, tutta la visibilità istituzionale. Si spera di riuscire a creare un mercato dei manufatti realizzati per raccogliere denaro da devolvere in beneficenza e comperare materiale per poter realizzare progetti futuri.

Il filo che unisce, diventato il loro slogan, non solo lega le tante anime del Paese ma coniuga passato e futuro nel segno della tradizione. Quello dell’uncinetto, un vero e proprio ricamo, è una tradizione da tenere in considerazione poiché con questo piccolo attrezzo si posso realizzare cose mirabili. E qui la storia ci viene in aiuto perché benché le origini dell’uncinetto siano incerte l’uso di questo arnese era già praticato dagli antichi egizi. Tuttavia l’evoluzione dei ricami all’uncinetto nasce, in Irlanda, dall’esigenza di far fronte alla miseria prodotta dalla terribile carestia del 1848. Il famoso “pizzo d’Irlanda” nasce con l’intento di fornire un aiuto economico alle famiglie più povere, iniziativa solidale che ha dato inizio ad una sorta di industria domestica. Fu la Regina Vittoria a far decollare a Londra la moda del pizzo all’uncinetto. La domanda aumentò così tanto che quella del merletto all’uncinetto mutò da attività di sopravvivenza a vera e propria industria sollevando le sorti economiche dell’intero Regno Unito. Coraggio, dunque, uncinettine di Limosano, andate avanti, caratterizzate il vostro Paese di identità attraverso la bellezza e la grazia dei vostri lavori.