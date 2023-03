Limosano avrà il suo campo sportivo in erba sintetica: i lavori partiranno dopo Pasqua

L’annuncio della sindaca Angela Amoroso: «Ieri abbiamo sottoscritto il contratto. Il sogno di tutti gli appassionati di calcio, e non solo, sarà presto realtà»

«Oggi pomeriggio (ieri, mercoledì 22 marzo, ndr) è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione del campo sportivo “Mario Pulla” in erba sintetica. A primavera inizieranno i lavori ed il sogno di tutti gli appassionati di calcio, e non solo, sarà presto realtà». Lo ha annunciato la sindaca di Limosano, Angela Amoroso, dai suoi canali social ufficiali precisando al Quotidiano che «il ministero contribuirà alla realizzazione dell’opera con un finanziamento di 450mila euro dal fondo “Sport e Periferie 2020” (tramite un avviso apposito emanato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che si aggiungeranno ai 25mila apportati dal Comune e ottenuti con un mutuo apposito. Dopo Pasqua partiranno i lavori che saranno eseguiti dalla ditta abruzzese Delfino Sport – Progettazione e Costruzione Impianti Sportivi».

Il Comune, infatti, con la delibera di giunta numero 80 del 22 settembre 2020, aveva dato mandato al Responsabile dell’area Urbanistica, Lavori Pubblici ed Espropri di predisporre «gli atti necessari alla partecipazione al bando in questione al fine di rigenerare il campo sportivo “Mario Pulla” mediante la messa in opera di manto in erba sintetica e opere impiantistiche connesse» stabilendo «in 475mila euro l’importo massimo da destinare al relativo progetto, precisando che l’Ente, in caso di finanziamento del progetto, dovrà compartecipare alla spesa nella misura di euro 25mila, somma che verrà inserita nel bilancio comunale in apposito capitolo di spesa». (Adimo)