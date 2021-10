L’immensa emozione dell’incontro con Papa Francesco: “E’ il padre di tutti noi” (LE FOTO)

Una giornata indimenticabile per i ragazzi della casa famiglia “CEC- Iktus Lucia e Bernardo Bertolino” al “CEC” di Vasto e alla comunità Figlia di Sion di Castel di Sangro accolti nell’Udienza privata nella giornata di ieri, 22 ottobre, (QUI VIDEO e ARTICOLO) da Papa Francesco insieme a Don Benito. “Il Papa ci ha incontrati a Casa Santa Marta in udienza privata. Ha scelto di ascoltare le nostre voci. Ci ha esortati a continuare il cammino di resurrezione chiedendo aiuto e aiutando chi vive lo smarrimento. “È il Signore che ti dà l’opportunità e ti fa fare un passo. Alla fine ha ringraziato delle testimonianze con l’amore, l’umiltà, la pazienza e la gioia di chi sa essere padre di tutti”. Questo il commento di coloro che ieri hanno avuto il grande privilegio di potergli stare accanto. Nell’udienza il Santo Padre si è soffermato per oltre un’ora e trenta con i ragazzi e i loro accompagnatori. Ha ascoltato le storie di ciascuno con attenzione e commozione. Ha ringraziato per la visita, e, come sempre fa in un clima di serenità e ilarità si è intrattenuto amabilmente con ciascuno. Come sempre ha chiesto di pregare per lui, promettendo la sua preghiera.

