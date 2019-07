Lilt, Maria Ottaviano incontra Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per la provincia di Isernia ne ha fatto parte la presidente della Lilt pentra: la psiconcologa Maria Ottaviano. «Non è la prima volta che incontriamo il Capo dello Stato – ha detto Ottaviano – ma ogni volta è sempre un’emozione unica e un grande riconoscimento per il nostro operato». La delegazione era guidata dal presidente nazionale Lilt, Francesco Schittulli, che ha illustrato la struttura capillare della Lega contro i tumori, l’impegno costante nella diffusione della cultura della prevenzione e i nuovi progetti. La dottoressa Ottaviano, fondatrice della Lilt a Isernia, da 30 anni è la presidente. “Mattarella – ha evidenziato – nel suo discorso ha toccato un punto spesso sottovalutato, mi riferisco all’aspetto psicologico del malato di cancro che richiede cure necessarie e parallele. Quando il presidente mi ha stretto la mano, l’ho ringraziato personalmente per averlo fatto”.

Molta la strada percorsa dalla Lilt di Isernia: “Oltre alle campagne per il corretto stile di vita – ha ricordato la Ottivano – che tanti risultati hanno dato in particolare nelle scuole, siamo presenti in ospedale con i nostri volontari per sostenere psicologicamente malato e familiari. Si prosegue, poi, anche fuori con i nostri Laboratori creativi dove le pazienti realizzano manufatti che ci consentono l’autofinanziamento per l’acquisto, per esempio, delle parrucche”. All’incontro con Mattarella c’erano anche Albano Carrisi, testimonial e amico della Lilt, Gerardo Sacco, orafo di fama internazionale, che ha donato al presidente un’opera raffigurante Igea, Dea della Salute.