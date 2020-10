“Lilt for Women”, San Martino in Pensilis si tinge di rosa

Anche l’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis aderisce alla Campagna Nastro Rosa LILT for Women promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per promuovere la prevenzione del tumore al seno. Rosa è il colore che da ben 28 anni contraddistingue l’impegno della LILT per sconfiggere il tumore alla mammella e ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sull’importanza della prevenzione. Per questo il palazzo comunale sarà illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre, insieme a centinaia di altri edifici e monumenti in tutta Italia. E’ questo un modo di comunicare che l’amministrazione comunale è impegnata sull’importante tema della prevenzione oncologica e sollecita i cittadini ad aderire alla campagna di screening. La prevenzione e la diagnosi precoce sono le uniche armi che abbiamo per combattere e vincere la battaglia. Il tumore al seno resta il big killer per il genere femminile e la sua incidenza è in costante crescita. Ma sconfiggere la malattia è possibile nella stragrande maggioranza dei casi, grazie soprattutto alla prevenzione primaria e secondaria. Per ogni donna la prevenzione deve essere sinonimo di promozione del proprio benessere e della propria salute. La Campagna è sostenuta dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), impegnata per la diffusione della cultura della prevenzione come metodo di vita. L’Associazione LILT di Campobasso promuove LILT FOR WOMEN sul nostro territorio con numerose iniziative, tra cui alcune visite senologiche e ginecologiche gratuite presso l’Ospedale di Termoli e di Campobasso soprattutto per le donne che sono fuori dalle fasce degli screening regionali. Per informazioni si può telefonare al numero 0875714008, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 oppure visitare il sito www.legatumoricb.it