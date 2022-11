“Lilt for women”, padel in rosa per raccogliere fondi da destinare al trasporto dei pazienti oncologici

Grande festa sui campi di padel di Termoli e Montenero di Bisaccia dove si è svolto il primo torneo misto per raccogliere fondi da destinare al trasporto dei pazienti oncologici molisani.

Nelle due domeniche di ottobre l’evento, organizzato in collaborazione con il Coni Molise, ha coinvolto lo C.S.A.In., il MonClub di Termoli e il Liberamente Padel di Montenero di Bisaccia che hanno fatto scendere in campo la Campagna Nastro Rosa – Lilt for Women. Una giornata di sport utile a veicolare il messaggio della prevenzione femminile e a promuovere l’attività fisica.

Il padel è una disciplina vantaggiosa, derivante dal tennis e alla portata di tutti per questo rappresenta una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma e perseguire il benessere fisico.

Tante le coppie che si sono alternate sui due terreni di gioco bassomolisani e molti hanno indossato il colore rosa in onore della campagna di prevenzione. Tanto divertimento nel torneo open dove si sono sfidati appassionati padelisti e tanta promozione dei corretti stili di vita grazie ai volontari della LILT di Campobasso presenti a Termoli e Montenero di Bisaccia con diverse attività.

Il MonClub Centro Sportivo di Paolo dall’Acqua e Piero Borgia organizzatori del torneo che si è tenuto a Termoli hanno devoluto alla LILT CAMPOBASSO cinquecentocinquanta euro.

Liberamente Padel di Emanuela del Gesso e Patrizio benedetto in collaborazione con Riccardo Desiderio direttore del torneo che si è tenuto a Montenero di Bisaccia, grazie anche agli sponsor, hanno devoluto alla LILT CAMPOBASSO mille euro.

L’appuntamento con l’ultimo incontro del torneo di padel è per il 20 novembre al Santucci Sport Zone di Campobasso.