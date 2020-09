Lilt, convocata l’assemblea dei soci dell’associazione provinciale di Campobasso

E’ convocata L’Assemblea dei Soci dell’Associazione Provinciale di Campobasso della L.I.L.T. per il giorno 6 settembre 2020 alle ore 13.00 in prima convocazione ed il 7 settembre 2020 alle ore 18,0 in seconda convocazione. La riunione si terrà in presenza nello spazio antistante l’ingresso della sede di via Molinello n. 1 (ex Dispensario antitubercolare) a Termoli, opportunamente attrezzato, con il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento Statuto all’atto di indirizzo n. 6 della Sede Centrale del 22.07.2020

2. Costituzione delegazioni comunali – Comunicazioni

3. Attività previste per “Ottobre rosa” – Comunicazioni

4. Campagna adesione soci – Provvedimenti

Si raccomanda, viste le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la tenuta di riunioni in presenza, di presentarsi muniti di mascherina di protezione da tenere correttamente posizionata durante tutto il tempo di durata dell’assemblea. Si raccomanda, inoltre, il rispetto delle distanze di sicurezza imposte dalla disposizioni.