L’Iguana, “Omaggio ad Anna Maria Ortese”. Premi e menzioni al Castello di Prata Sannita

Si è svolta nel Castello di Prata Sannita la Cerimonia di premiazione de “ L’Iguana “Omaggio ad Anna Maria Ortese , premio ispirato e dedicato alla scrittrice di levatura europea che prende il titolo da una delle sue opere più conosciute. Il Concorso condensa in sé, contemplandola, la forza indiscutibile più che mai della cultura coniugata all’espressione narrativa, poetica, musicale, saggistica, fotografica e video. Giunto all’Ottava Edizione, il Premio Anna Maria Ortese- Castello di Prata Sannita- continua il suo percorso ponendo l’attenzione sia sulla scrittrice sia sulla cultura in una rispondenza, che si potrebbe definire elettiva, con il luogo, il Castello di Prata Sannita. L’Iguana prevede anche l’Omaggio alla figura encomiabile di Gerardo Marotta, fondatore dell’Istituto Italiano Studi Filosofici, per riaffermare il valore del pensiero filosofico come segno ineludibile di conoscenza e di saggezza. Presidente del Premio, il poeta Elio Pecora riconosciuta voce poetica tra le più apprezzate della letteratura italiana. L’Iguana, che nasce dall’ideazione di Esther Basile, Maria Stella Rossi, Lucia Daga Scuncio e Rosy Rubulotta, coinvolge scrittori, intellettuali, musicisti, attori, giornalisti, poeti, registi, case editrici e librerie creando un’ occasione di confronto e soprattutto di riflessione su quei valori culturali che possono sostenere ed illuminare le idealità umane messe in discussione in questa contemporaneità sfuggente e provvisoria . Una intensa lettura teatrale di Anna Maria Ackermann, le interpretazioni di Daniela Innamorati in duo con il sax di Nicola Rando e la partecipazione del cantautore Valerio Bruner hanno sottolineato la Cerimonia di premiazione, iniziata con i saluti del sindaco Damiano De Rosa in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Prata Sannita, che sostiene il Premio. Anche quest’anno le prestigiose aziende quali Fonderia Marinelli di Agnone ( presenti Gioconda e Gabriella Marinelli), Dolceamaro Confetti Papa e vini Campi Valerio di Monteroduni sono state presenti all’evento mentre le ceramiche dello Studio Zaccarella di Montaquila sono state realizzate, come negli anni precedenti, quali oggetti artistici per i vincitori del primo Premio. (Maria Stella Rossi)

PREMI E MENZIONI

Ottava Edizione Premio “L’Iguana” Anna Maria Ortese/ Castello di Prata Sannita

Omaggio a Gerardo Marotta Fondatore dell’Istituto italiano Studi filosofici

Sezione Poesia Edita

I Premio Oretta De Marianis “Omega” Ed. Homo Scrivens

2 Premio ex aequo- Fosca Mariani Zini “Tristia” Ed. Kinètes ( da Berlino)

2 Premio Dalai Hiaoui- “Il sibilo dello zafferano”- Ed. Volturnia (dal Marocco)

3 Premio- Chiara Tortorelli -Opera Lillith Ed. Homo Scrivens

Menzione Speciale Marco Melillo “Nuova canzone felice” Ed. Marco Saya

Menzione Speciale e alla Carriera Lucia Stefanelli Cervelli “ Postea” Ed. Terra d’Ulivi

Menzione speciale a Federico Preziosi “Variazione Madre” Ed. Lepisma

Menzione speciale alla Memoria a Domenico Carrara “ Nel ripetersi delle cose” Ed. Homo Scrivens

Poesia Inedita

1 Premio- Mattia Tarantino

Menzione Marilena Ferrante

Saggistica

1 Premio Renata Gambino- Christoph Martin Weieland- Jinnistan Fiabe-Edizione integrale

Menzione alla Carriera Mauro Giancaspro Il Morbo di Gutenberg Ed .Homo Scrivens

( già direttore Biblioteca di Napoli)

2 Premio Anna Maria D’Ambrosio – Vergine Luna Ed. Interlinea

3 Premio – Rossella Cappabianca- Famiglie resilienti Ed. Diogene

Menzione speciale Violet Oaklander –Il tesoro nascosto alla ricerca del sé bambino-Ed Homo Scrivens

Menzione a Bonifacio Vincenzi per la collana Sud i Poeti e per il volume dedicato ad Elio Pecora Ed. Macabor

Menzione speciale a Rossella Del Prete Saperi, Parole e Mondi- La scuola italiana tra permanenze e mutazioni (sec XIX-XXI) Ed. Kinètes

Narrativa

1 Premio Vincenza Alfano- Perché ti ho perduto Ed. Perrone

2 Premio Ex aequo Susanna Mancinelli Degli Esposti-Il pane in tasca Ed. PAV

2 Ex aequo Leonardo Bonetti- L’isola che non c’era Ed. Il ramo e la foglia

3 Premio Ex aequo Giulia Arnetoli- Esagera la vita Ed. Les Flàneurs

3 Premio Ex aequo Simona Moraci- Duecento giorni di tempesta –Ed. Marlin

Menzione a Matilde Tortora per La sospensione del Cinema Ed. La Mongolfiera

Menzione Speciale a Maria Marmo- Via Foria 58 Ed. Homo Scrivens

Menzione Elio Serino per il Libro Alla luce del sole Ed. Homo Scrivens

Video

1 Premio Rosalia Pasqualino di Marineo “Mi sono innamorato di Pippa Bacca”

Menzione a Salvatore Vacca-“La mozzarella della legalità”

Menzione ad Antonella Rizzo- -Videopoesia “A quelli che non sanno che esiste il vortice”

Menzione speciale ad Emanuela Grimalda per il suo lavoro attoriale

Foto

1 Premio Giuseppe De Pace-“ Ninos Dew Rua”

2 Elio Scarciglia-“La luna dietro l’albero”

3 Maria Teresa Di Tanna “Alberi”

3 ex aequo Claudio Ferraro- “Notturno marino”

Menzione a Marcella Cicchino “ Donne velate”

Menzione a Martina Tarallo- “Oltre il mare Procida”

Musica

1 Premio – Daniela Roma – ( pianista- partecipazione da New York)

Menzione a Daniela Innamorati- Mezzosoprano

Menzione al Maestro Nicola Rando-Sax

Menzione a Valerio Bruner -Cantautore Premio alla Carriera ad Anna Maria Ackermann