Lievi scosse di terremoto registrate in Molise: la più forte di magnitudo 2.7

Due lievi scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 2.7, sono state registrate questa mattina (domenica 26 marzo) dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in territorio di Vastogirardi, in provincia di Isernia.

Come dicevamo la magnitudo della scossa più forte è di 2.7, un minuto dopo (alle 6.10) una seconda scossa meno intensa: 2.4 la magnitudo. Entrambe sono state avvertite solo ai piani più alti delle abitazione, per fortuna non si registrano danni a persone o cose.