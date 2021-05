Lieve terremoto in Adriatico centrale: magnitudo 3.2

Un lieve terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato questa mattina, 29 maggio, in mare nella zona dell’Adriatico Centrale, come riporta il sito internet dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione e non ha portato, per fortuna, alcuna conseguenza. La scossa di questa mattina si è verificato alle 8.23 ad una profondità di 13 chilometri ed era stato anticipato da altre due scosse nello stesso punto alle 8.01 di magnitudo 3.1 ad una profondità di 10 chilometri e alle 6.53 della mattina, sempre ad una profondità di 10 chilometri e sempre di magnitudo 3.1. Si tratta della stessa zona nella quale, il 27 marzo, si era verificato un terremoto di magnitudo 5.2.