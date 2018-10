Lieve scossa di terremoto sulla costa nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a 9 chilometri da Campomarino è stata avvertita la scorsa notte in diversi comuni del basso Molise e della Puglia. Il terremoto è stato registrato alle 3.55 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nella zona denominata “Costa Garganica” ad una profondità di 25 km. In particolare la scossa è stata avvertita nelle cittadine molisane di Portocannone, Termoli, San Martino in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni, Ururi e Guglionesi.