Lieve calo dell’Rt nazionale (1,13). Incidenza schizza a 241 casi per 100mila abitanti

L’incidenza settimanale a livello nazionale è dunque in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (registrati dal 10 dicembre a ieri) contro 176 per 100mila abitanti (registrati tra il 3 ed il 9 dicembre), secondo i dati flusso del ministero della Salute. Tra il 24 novembre ed il 7 dicembre, l’ Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,09 – 1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. E’ stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero ( Rt 1,09 (1,06-1,14) al 7 dicembre contro Rt 1,07 (1,03-1,11) al 29 novembre). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6% (alla data di ieri) contro l’8,5% (rilevato al 9 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1% (alla data di ieri) contro il 10,6% (al 9 dicembre).