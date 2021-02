L’IdV serra i ranghi: “Lavoriamo per migliorare lo sviluppo del territorio”

“In Regione lavoriamo a stretto contatto con i cittadini per un migliore sviluppo del territorio” dichiara Ivan Perriera coordinatore in Molise. “I recenti sviluppi nazionali ci obbligano moralmente ad essere coerenti e proseguire senza sosta con i nostri temi, focalizzandoci su: legalità, ambiente, aiuti alle piccole e medie imprese e il sostegno alle nuove generazioni. Il nostro impegno – prosegue Ivan Perriera – vuole inserirsi in un progetto più ampio che ponga nuovamente al centro i territori e, soprattutto, i cittadini. IdV è sempre disponibile al dialogo con i cittadini e le istituzioni per portare avanti i nostri valori”.