L’idea cristiana del bello nella “madre di tutte le chiese”, la Basilica Lateranense In Roma

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” sono felici di ospitare l’interessante contributo dell’amico architetto Enrico Carlone, che di cuore ringraziano

I secoli di Cristianesimo che abbiamo alle spalle sono testimonianza di come la fede abbia generato bellezza in immagini e suoni ma anche in spazi e luoghi.

L’antico adagio enunciato nel V secolo da Prospero di Aquitania “lex orandi, lex credendi” – la liturgia è la fede celebrata – ci conferma come la principale generatrice di bellezza nello spazio architettonico delle chiese sia stata, più precisamente, la liturgia e cioè la maniera di pregare e di credere.

Le antiche religioni escludevano il popolo dal sacrario e compivano i loro riti al di fuori del tempio, i primi cristiani, invece, si riunivano in assemblea e svolgevano le loro celebrazioni in luoghi chiusi; di questi luoghi non si conoscono le caratteristiche: probabilmente erano case private o loro appendici che fonti letterarie definiscono “domus ecclesiae”, “domus dei” o semplicemente “ecclesia”.

Dopo l’editto di Costantino e Licinio, che nel 313 d.C. promulgò la libertà di tutti i culti e pose fine alle persecuzioni, per i cristiani si presentò l’opportunità di creare un nuovo tipo di edificio adatto ad accogliere numerosi fedeli e celebrare comunitariamente e pubblicamente secondo una teologia e una liturgia consolidate nei primi due secoli di cristianesimo.

Il tipo edilizio esistente che meglio si prestava alle esigenze liturgiche dei cristiani era la basilica romana ossia l’antica aula polifunzionale destinata all’amministrazione della giustizia o all’esercizio degli affari (Basilica Ulpia del 112 d.C., Basilica di Massenzio del 312 d.C. ed altre).

Tale tipo edilizio, però, venne sostanzialmente modificato e assunse un suo carattere originale: a differenza della spazialità complessa e avvolgente dell’edificio “imperiale”, lo spazio della basilica cristiana è semplice e lineare e corrisponde – come scrive Carlo Giulio Argan – ad una “idea cristiana del bello naturale e spirituale ad un tempo” secondo la quale “lo spazio non è altro che luce naturale e soprannaturale”.

Nella Sacra Scrittura tutto è permeato dalla luce e dal suo senso: nella Bibbia “Dio è luce”. Cristo nel Vangelo proclama “io sono la luce del mondo” e il Credo di Nicea – all’inizio del IV secolo – conferma che Cristo è “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero”.

I Vangeli narrano del viaggio, del cammino che Gesù compie verso il Padre e nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice agli apostoli: “del luogo dove io vado conoscete la via” e poi precisa “io sono la via, la verità e la vita”.

Nel I Secolo Ignazio di Antiochia in una delle sue Lettere esortava i credenti ad andare “tutti ad un unico tempio di Dio, ad un unico altare, all’unico Gesù Cristo”: prospettando una esperienza spirituale anticipava soluzioni spaziali.

Interpretando la percezione che la comunità cristiana aveva di se stessa, la basilica cristiana non poteva che essere pensata e realizzata in modo da simboleggiare un popolo in cammino verso Dio, che è luce, in uno spazio inteso come un percorso: una “Via” di luce verso la “Luce”.

Questo spazio prese forma nella prima basilica cristiana di Roma: la Sacrosanta Patriarcale Arcibasilica Lateranense, Cattedrale del Romano Pontefice; un’iscrizione latina prossima a una delle porte la definisce “chiesa madre nonché primo esemplare e modello di tutte le chiese di Roma e nel mondo ”.

La basilica fu fatta costruire da Costantino il Grande nel secondo decennio del secolo IV d.C. e fu dedicata a Cristo Salvatore “ex voto suscepto” – per grazia ricevuta – in seguito alla vittoria riportata su Massenzio nel 312 d.C.. L’aggettivo Lateranense è dovuto al luogo in cui è stata edificata: la tenuta della famiglia dei Plauzi Laterani cui apparteneva Fausta, moglie di Costantino.

Solo nell’alto medioevo verrà dedicata anche a San Giovanni Battista e a San Giovanni Evangelista e sarà chiamata popolarmente S. Giovanni in Laterano.

L’importanza di questa costruzione risiede nel fatto che è la prima chiesa pubblica cristiana che nasce a Roma, nel cuore dell’Impero, come annuncio della verità centrale del cristianesimo affermata nel Concilio di Nicea: Gesù figlio di Dio è Salvatore dell’umanità.

La Basilica Lateranense, che per secoli è rimasta il principale modello di riferimento nell’architettura delle chiese, aveva delle proporzioni eccezionali: 98 metri per 56.

L’ingresso posizionato al centro di un lato corto della costruzione, la cavità semicircolare dell’abside sull’altro lato corto e le colonne poste solo sui lati lunghi dell’edificio, creavano uno spazio totalmente diverso da quello della basilica pagana nella quale l’ingresso era indifferenziato e chi vi entrava non doveva seguire un unico dominante percorso.

La basilica cristiana assumeva una chiara direzionalità: nella navata centrale le file delle colonne e il sovrastante susseguirsi di grandi finestre, che inondavano di luce lo spazio, segnavano il percorso devozionale di chi vi accedeva. La spazialità rettilinea, nella chiarezza delle forme, conduceva il fedele verso i poli della liturgia: l’altare luogo dell’eucaristia, l’ambone luogo della parola, la sede del vescovo luogo del successore di Pietro; il centro visivo della fuga di colonne era l’abside. La soffusa penombra delle navate laterali, illuminate da finestre più piccole, esaltava il percorso luminoso centrale.

La Basilica Costantiniana aveva tetto a capanna ma nella navata centrale le capriate erano schermate da un rivestimento piano a cassettoni che si interrompeva in corrispondenza dell’arco trionfale; l’originaria Basilica Lateranense non aveva transetto per cui tale arcata separava lo spazio dell’aula da quello dell’abside e questa – rivestita di foglie d’oro e inondata di luce – dal fondo della navata centrale appariva collocata in una cornice in grado di esaltarne la funzione di “punto di arrivo” visivo e liturgico.

Come già accennato questa impostazione strutturale non è casuale: l’abside coperta da una mezza cupola splendente rappresentava uno “spazio di gloria” e doveva essere percepita dal cristiano come destinazione ultima dell’uomo e del mondo: il fine del percorso della vita è Dio.

Lo spazio liturgico era già organizzato in modo gerarchico: la sede del vescovo, circondata dai banchi dei presbiteri e separata dal resto dei fedeli si trovava nell’abside; dinanzi alla sede, procedendo verso il centro della navata, trovava spazio il luogo della parola – la “schola”- che con i due amboni racchiusi in un recinto allungato aperto alle due estremità, ospitava i ministri di grado inferiore, i lettori e i cantori.

L’altare, fulcro della celebrazione eucaristica, era posto su alcuni gradini e si trovava in mezzo al popolo suddiviso in uomini e donne; da qualunque punto della basilica lo sguardo dei fedeli andava sempre, in linea retta, all’altare e la sacralità della mensa era accentuata da un ciborio – simbolo dello Spirito Santo – costituito da quattro colonne di marmo da cui pendevano lampade accese e probabilmente dei veli.

La Cattedrale di Roma, anche se in precarie condizioni, conservò buona parte delle le sue originarie caratteristiche fino alla metà del XVII secolo.

Nel 1646 papa Innocenzo X Pamphilj, in vista dell’Anno Santo del 1650, commissionò a Francesco Borromini un progetto per il restauro della Basilica dando indicazione di “mantenerla quanto sarà più possibile nella sua primitiva forma et abbellirla”. In altri termini – dato l’enorme valore simbolico della “fabbrica” – si ordinò all’architetto di rispettare l’impianto costantiniano.

Borromini affrontò e risolse in modo geniale i problemi che la ristrutturazione di un così antico e venerando edificio poneva; non si limitò a consolidare le mura della costruzione rivestendole con la sua architettura, ma volle evidentemente conservare la sensazione percepita dal fedele che varcava la soglia dell’originaria Basilica: percorrere una “Via” di luce verso la “Luce”.

L’alternarsi delle arcate e delle edicole con le statue degli apostoli definiscono e scandiscono in modo nuovo l’originale percorso devozionale e le grandi finestre della navata centrale rendono luminosa questa via che si conclude nello “spazio di gloria” dell’antica abside.

Nelle navate laterali le sorgenti luminose vengono orchestrate con maestria e, attraverso “camere di luce”, si ripropone il passaggio graduale tra la grande luminosità dello spazio centrale e gli spazi minori meno illuminati.

Per far comprendere la sacralità di ciò che la sua sontuosa architettura incastonava, l’architetto volle che gli ovali posti sopra le edicole degli apostoli incorniciassero, mostrandoli, i muri originari della costruzione costantiniana.

Purtroppo i dipinti che più tardi furono collocati negli ovali annullarono questo “gesto” formale di venerazione verso le antiche mura, ma non fu annullato il “gesto” essenziale compiuto dal Borromini: riuscire a conservare, reinterpretandola, quell’ “idea cristiana del bello”che aveva preso forma nella “madre di tutte le chiese”.

Architetto Enrico Carlone

Enrico Carlone, architetto libero professionista con studio in Roma, esercita la propria attività nell’ambito della progettazione, del restauro e della consulenza. Appassionato di storia dell’arte e di storia dell’architettura predilige le tematiche inerenti l’architettura di chiese. In collaborazione con altri professionisti ha partecipato a concorsi nazionali di progettazione e ha svolto studi e ricerche riguardanti alcune chiese di Roma. Ha tenuto seminari conferenze sul rapporto tra architettura e liturgia.