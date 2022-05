L’idea cristiana del bello: il Battistero lateranense in Roma

“Alesia e i suoi compagni di viaggio” sono sempre felici di ospitare l’amico Enrico che con grande maestria conduce i lettori alla scoperta di un’altra interessante e particolare “bellezza romana”

di Enrico Carlone

I cristiani dei primi secoli individuando il battesimo come rito di “entrata” nella comunità ne avevano evidenziato notevolmente il simbolismo, quello dell’acqua in particolare. Nella Didachè, che è un breve testo del II secolo in cui si sintetizza quanto un cristiano di quell’epoca era chiamato a conoscere e vivere, è scritto: “Per quanto riguarda il battesimo battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in acqua corrente. Se però non hai a disposizione acqua corrente, battezza in altra acqua, e se non puoi in acqua fredda fallo in acqua calda. Se poi non hai né l’una né l’altra, versa per tre volte dell’acqua sulla testa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Quindi il rito si compiva, preferibilmente attraverso l’immersione, ovunque ci fosse dell’acqua e cioè in torrenti, sorgenti ed eventualmente vasche non destinate allo scopo specifico.

A partire dal III secolo, tuttavia, quando la liturgia cominciò a strutturarsi, anche gli spazi liturgici cominciarono ad assumere caratteristiche peculiari. Ciò accadde anche per il luogo del battesimo che da sito occasionale, caratterizzato semplicemente dalla presenza di acqua, divenne progressivamente uno spazio con una sua connotazione architettonica.

In età costantiniana, quando ai cristiani fu consentito di celebrare pubblicamente i loro riti, il luogo del battesimo divenne una vera e propria struttura autonoma: il battistero.

La storia di questo tipo di edificio è – come per l’edificio chiesa propriamente detto – una storia dinamica e ovviamente nel corso dei secoli la sua struttura si è trasformata in funzione dei cambiamenti nella liturgia. Ma ciò che rende il battistero interessante – e anche affascinante – è che alle soglie dell’età moderna scompare dal panorama dell’architettura cristiana come edificio autonomo. Di conseguenza i battisteri che abbiamo sono edifici rari, straordinarie testimonianze di un tipo di edificio che non si costruisce più, ma che spesso è ancora liturgicamente attivo.

Dal IV-V secolo i battisteri cristiani vennero realizzati prendendo a modello gli edifici termali romani destinati a contenere acqua per uso terapeutico o estetico. Questi edifici infatti erano solitamente a pianta centrale (circolare, quadrata o ottagonale) e si prestavano facilmente ad essere interpretati in senso simbolico; originati da un asse verticale, vennero reinterpretati dai cristiani come uno spazio luminoso e ascensionale in cui celebrare l’inizio di un cammino di fede attraverso il rito del battesimo (il battistero) ovvero la fine di quel cammino (il mausoleo).

In particolare la forma ottagonale fu preferita nei battisteri per la sua forte valenza simbolica: sette sono i giorni della Creazione e l’ottavo giorno è quello della Resurrezione, della Pasqua.

Anche questo edificio, come la basilica paleocristiana e il mausoleo, è sostanzialmente un “interno” una costruzione, cioè, modesta nell’aspetto esterno, semplice nella volumetria, ma fortemente qualificata nello spazio interno dove l’armonia e la chiarezza delle forme, insieme all’uso sapiente della luce che si riflette nei mosaici e nei rivestimenti marmorei, danno origine a quell’idea cristiana del bello che è naturale e spirituale ad un tempo (G.C. Argan).

Il Battistero Lateranense fu il primo “ufficiale” a Roma ed era, presumibilmente, un preesistente edificio civile termale a pianta quadrata o rotonda annesso alle Terme Lateranensi. Trovandosi in prossimità dell’abside della Basilica Lateranense questa costruzione fu dotata di un ricco arredo liturgico e adattata a luogo per il battesimo.

L’attuale pianta ottagona del battistero – denominato anche San Giovanni in Fonte – si deve invece al rifacimento voluto dal papa Sisto III nella prima metà del V secolo

Dai molti studi storici ed archeologici effettuati è presumibile che nell’edificio paleocristiano originario le otto potenti colonne di porfido rosso sormontate da un robusto architrave reggevano direttamente il tamburo della cupola separando lo spazio centrale, caratterizzato dalla presenza del fonte battesimale in piena luce, da un corridoio anulare (ambulacro) meno luminoso coperto con volte a botte. Il sistema spaziale riprendeva quello del Mausoleo di Santa Costanza, ma con una importante differenza simbolica: lo spazio del mausoleo era generato da due cilindri concentrici mentre lo spazio del battistero era generato da due prismi ottagonali concentrici.

Oggi, fermo restando l’impianto ottagonale scandito dai muri perimetrali e dalle otto colonne di porfido donate da Costantino, il Battistero Lateranense presenta alcuni mutamenti che hanno modificato parzialmente l’aspetto originario senza tuttavia alterare l’organizzazione spaziale primitiva e il suo significato simbolico.

La cupola, infatti, è attualmente sostenuta da un baldacchino composto da due ordini sovrapposti di colonne dove quello inferiore – più massiccio e potente – è costituito dalle antiche otto colonne di porfido, mentre quello superiore – più snello – è formato da otto sottili colonne in marmo bianco che nel Seicento sono state poste sul grande, candido architrave del V secolo. Queste otto colonnine, su cui poggia il tamburo ottagonale della cupola conferiscono alla struttura leggerezza e consentono alla luce proveniente dall’alto di propagarsi anche nel corridoio anulare rendendo tutto lo spazio del battistero luminoso, arioso e immediatamente percepibile nella sua verticalità. Chi varca la soglia dell’edificio, infatti, attraverso le eteree colonnine scorge subito la cupola e delle sue otto finestre tonde poste sopra il tamburo ne vede tre, numero fortemente simbolico. Anche l’attuale cupola in legno dorato è stata ricostruita nel Seicento.

Sotto la cupola, in piena luce, vi è lo spazio originariamente occupato dalla piscina battesimale usata nell’antica liturgia per l’amministrazione del Battesimo ad immersione; l’ampio invaso di forma rotonda è posto ad un livello più basso rispetto al corridoio anulare ed è delimitato da una elegante balaustra marmorea voluta nel Cinquecento da papa Gregorio XIII. Questo elemento architettonico, reso universale dal Concilio di Trento (1545-1563) per separare, nelle chiese, il presbiterio dalla navata, fu realizzato anche nel battistero, evidentemente per marcare la distinzione tra l’area propriamente destinata alla liturgia del battesimo dall’ambulacro che la circonda.

In questo invaso, infatti, da secoli il Battesimo viene amministrato per aspersione e dal ‘500 ospita un fonte battesimale costituito da un’antica urna in basalto verde su cui poggia un fastigio in marmo dorato del XVIII secolo.

Cinquecentesche sono anche le trasformazioni apportate al corridoio anulare che circonda la parte centrale del battistero. Dopo il consolidamento del tetto eseguito all’inizio del secolo, nel 1540 l’antica volta a botte – i cui mosaici erano andati perduti nel sacco di Roma del 1527 – fu rimpiazzata dall’attuale ricco soffitto cassettonato in legno dorato.

Pure al Cinquecento risale l’odierno portale d’ingresso che si apre sulla Piazza di San Giovanni in Laterano e ha sostituito l’originario ingresso monumentale con atrio a “forcipe” del V secolo che, opposto a quello attuale, oggi affaccia sull’Università Lateranense in area extraterritoriale.

Fin dai primi secoli del cristianesimo in questo battistero – come in altri – alla funzione battesimale si è associata anche una importante funzione devozionale testimoniata dalla costruzione, sul perimetro ottagonale dell’originario edificio, di oratori o cappelle dedicati a santi e martiri.

Già nella seconda metà del V secolo, sotto il pontificato di Papa Ilario, vennero costruiti tre oratori, uno a ovest, uno a nord e uno ed est, dedicati rispettivamente a San Giovanni Battista, alla Santa Croce e a San Giovanni Evangelista. Quest’ultimo è l’unico che conserva intatta l’originaria forma a croce greca e la preziosa volta mosaicata, mentre quello dedicato a San Giovanni Battista deve il suo aspetto attuale ad un rifacimento del XVIII secolo. L’Oratorio della Santa Croce venne invece demolito nel 1586 per realizzare il nuovo ingresso dalla Piazza di San Giovanni in Laterano.

Nel VII secolo fu aggiunta, a sud-est, la cappella dei Santi Venanzio e Domnio, oggi detta anche di S. Maria in Fonte; assai modificata nel tempo ha conservato, tuttavia, gli originari mosaici a fondo oro dedicati ai Santi della terra dalmata.

La funzione devozionale del Battistero Lateranense assunse una rilevanza tale che tra il 1100 e il 1200 anche le due absidi dell’antico atrio a “forcipe” divennero luogo di accoglienza e venerazione per le reliquie di martiri. L’abside sulla destra – in cui è ancora presente il mosaico absidale del V secolo – fu trasformata nella cappella dei Santi Cipriano e Giustina mentre quella sulla sinistra divenne la cappella delle Sante Rufina e Seconda, dove Papa Anastasio IV trasferì le reliquie delle due sorelle martirizzate sulla Via Cornelia nel 260 ponendole sotto l’altare a loro consacrato.

E’sorprendente come, trascorsi 1600 anni circa dalla sua edificazione, il Battistero Lateranense abbia conservato la caratteristica paleocristiana di essere sostanzialmente un “interno”. Ancora oggi, infatti, la sobrietà dell’aspetto esterno (in laterizio a vista ornato solo da un fregio di coronamento realizzato dal Borromini nel 1657) non rivela la bellezza, la luce e l’eleganza dell’interno. Ma ciò che sorprende ancora di più è l’armonia esistente tra elementi architettonici, decorativi e pittorici di epoche diverse. Le inevitabili contaminazioni e aggiunte del tempo sono state adattate mirabilmente all’antica struttura senza snaturare il carattere originario e la nitida semplicità.