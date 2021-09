L’idea barocca del bello, la chiesa di Sant’Andrea al Quirinale

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” continuano il cammino all’insegna della “bellezza” con il prezioso contributo dell’amico architetto Enrico Carlone.

Alle soglie del ‘600 Roma, già da un secolo luogo di incontro di molti tra i maggiori artisti del tempo, divenne il principale centro di produzione artistica in Italia.

Attratti dal fascino dell’antico e dalle opere dei maestri del Rinascimento, architetti, scultori e pittori provenienti da ogni parte della penisola arricchirono l’ambiente culturale romano con l’apporto delle loro esperienze e del loro gusto.

In questo periodo maturò, a Roma, Gian Lorenzo Bernini, architetto, scultore, pittore, scenografo e autore di teatro.

Nato a Napoli nel 1598 seguì, ancora bambino, il padre Pietro a Roma. Dal padre, scultore manierista di origine fiorentina, apprese i principi dell’arte scultorea, ma fu lo studio dell’antico e dei maestri del Cinquecento che insieme ad una straordinaria immaginazione e a una virtuosistica tecnica lo portarono precocemente a divenire il principale interprete di un’epoca: il barocco.

Si tratta dell’ultima stagione in cui il fattore religioso determina ancora tutto e in cui il cattolicesimo, rinnovato e rinvigorito dalla riforma cattolica, “rivaluta tutta la cultura come storia del riscatto ideale dell’umanità” (G.C.Argan); è l’epoca in cui l’arte, attraverso l’immaginazione e la tecnica, vuole rappresentare l’universale, addirittura il soprannaturale, nella realtà sensibile.

Il Bernini, in totale armonia con la cultura del suo tempo, attraverso la sua arte riuscì a trasformare in realtà gli ideali spirituali – ma anche temporali – della Roma papale del Seicento e l’opera che lui stesso ritenne “perfetta” è la chiesa di Sant’Andrea al Quirinale: “Di questa sola opera di architettura io sento qualche particolar compiacenza nel fondo del mio cuore, e spesso per sollievo delle mie fatiche io qui mi porto a consolarmi col mio lavoro”.

Di fatto spazio, luce e decorazione sono combinati in modo mirabile e questa chiesa anche oggi è considerata tra i migliori esempi di architettura barocca romana.

La Compagnia di Gesù si era insediata sul colle del Quirinale nel 1565, collocandovi la casa del primo Noviziato con accanto una chiesa dedicata a Sant’Andrea realizzata in luogo di un antico edificio parrocchiale intitolato allo stesso santo. La chiesa cinquecentesca, buia e umida, apparve presto inadeguata allo scopo, per cui quasi un secolo dopo, nel 1658, papa Alessandro VII approvò la costruzione della nuova chiesa progettata dal Bernini; grazie ai finanziamenti del principe Camillo Pamphili, fu iniziata nello stesso anno, ma terminata solo nel 1678.

Il Sant’Andrea del Bernini ha una pianta ovale dove l’asse maggiore è quello della larghezza per cui lo spazio della chiesa invece di svilupparsi in lunghezza si dilata trasversalmente. Il motivo di questa originale e inusuale conformazione dello spazio liturgico è da ricercarsi principalmente nella forma del sito su cui la chiesa doveva sorgere: un piccolo lotto di forma rettangolare con i lati lunghi paralleli alla strada.

Nel progettarla l’architetto trae ispirazione dagli edifici romani a pianta centrale coperti da una cupola (il Pantheon, la sala degli Horti Liciniani, ecc.) ma, vincolato dal sito, è costretto a trasformare il cerchio in ellisse: il cerchio, statico e perfetto, viene deformato e teso fino a divenire un ovale, dove – però – l’asse che unisce soglia e altare è quello corto, quello cioè, geometricamente meno importante. E’interessante vedere come l’architetto sia riuscito a conferire forza e dinamismo a questo asse neutralizzando, conseguentemente, l’importanza spaziale dell’asse lungo.

Per raggiungere il primo scopo il Bernini agì sia all’esterno dell’edificio, sulla facciata, che all’interno, sul presbiterio.

Posta sul perimetro ellittico dell’edificio, la facciata è essenzialmente costituita da due robuste lesene sormontate da un grosso timpano; in corrispondenza del portale d’ingresso, tuttavia, il prospetto viene in avanti e “spancia” in un portichetto semicircolare sostenuto da due colonne ioniche. Presentandosi come una espansione dello spazio interno il piccolo portico anticipa la “soglia” e, insieme alla scalinata semicircolare che precede l’ingresso, ottiene l’effetto di prolungare già da fuori l’asse ingresso – altare. Sempre all’esterno, questo asse viene ulteriormente valorizzato dalle due ali in muratura che invertono la curvatura convessa dell’edificio e del portichetto: convergendo verso il centro della facciata le due ali portano a porsi fisicamente e visivamente sul percorso centrale che dalla soglia conduce all’altare e alludono, contemporaneamente, all’accoglienza verso i fedeli.

All’interno, invece, il potenziamento di questo asse fu ottenuto dal Bernini arretrando il portale d’ingresso in una grande nicchia e retrocedendo la zona presbiteriale in una profonda e luminosa cappella dove l’altare, inquadrato da due coppie di colonne sormontate da un grosso timpano si allontana dalla soglia conferendo una maggiore dinamicità all’asse corto dell’ellisse.

Il secondo scopo, quello di diminuire l’importanza spaziale dell’asse trasversale, l’architetto lo raggiunse interrompendo questo asse contro le eleganti lesene marmoree che dividono le cappelle perimetrali senza dirigerlo, come d’uso, all’interno di cappelle laterali. L’asse trasversale privo di fuochi prospettici fu così accorciato e neutralizzato a favore dell’asse corto che, pur essendo geometricamente minore divenne quello principale.

“Bernini, nel progettare la chiesa di Sant’Andrea al Quirinale, ebbe come fine l’equilibrio tra le diverse forme d’arte quali l’architettura, la scultura e la pittura, in modo da suscitare, in colui che entra nella chiesa, un movimento profondo di affetti spirituali, come nella migliore tradizione della spiritualità ignaziana. Proprio per questo motivo la chiesa diventa luogo dove la preghiera si fa carne e si è condotti da una condizione di spettatore ad una di attore.”

In questo brano tratto dalla presentazione della chiesa fatta su internet dalla Compagnia di Gesù vengono usate due parole, spettatore e attore che fanno riferimento al teatro. Non è un caso: come scrive lo storico dell’arte Marcello Fagiolo “Sant’Andrea al Quirinale è il “teatro” conclusivo della sperimentazione berniniana, una “chiesa che diventa teatro”.

All’interno, infatti, lo spazio liturgico è perfettamente allestito in modo da rappresentare il martirio e l’assunzione in cielo di Sant’Andrea; il supplizio è raffigurato nel grande dipinto sovrastante l’altare, il trionfo è rappresentato nella scultura posta a coronamento della preziosa struttura architettonica che inquadra l’altare e il dipinto.

Questa edicola che secondo l’Argan è “quasi una facciata portata all’interno”, di fatto è concepita come l’arcoscenico di un teatro che incornicia una quinta fortemente illuminata; in questa chiesa – come in ogni architettura di pregio – la luce gioca un ruolo fondamentale nella gerarchia e nella significazione degli spazi.

Il vano dell’altare è il luogo più illuminato, proprio come il palcoscenico di un teatro; qui la luce scende da un alto lanternino – invisibile dall’aula – che inonda di luce l’altare e la scena del martirio di Sant’Andrea. Su uno splendido sfondo di mosaico azzurro il dipinto, che raffigura il santo, appare come sospeso nel cielo sostenuto da angeli che fluttuano tra nuvole e raggi dorati: nessun tipo di pittura, se non il mosaico, avrebbe potuto dare a questo fondale una così atmosferica luminosità.

La scena dell’assunzione del santo, rappresentata nella candida scultura posta sopra l’edicola che inquadra l’altare, è invece illuminata frontalmente dal finestrone ad arco collocato sull’ingresso e, superiormente, dalla lanterna ovale della cupola che appare come il cielo verso il quale il santo ascende. L’effetto ascensionale è fortemente sottolineato da dieci costoloni e da dieci giri di cassettoni in fuga prospettica verso la lanterna che diviene, simbolicamente, la “Luce” verso cui tutto tende a da cui tutto emana.

Alla rappresentazione del divino e dell’infinito espressa attraverso l’architettura concorrono anche i colori e le altre espressioni artistiche. I marmi policromi, l’oro e il bianco hanno una forte valenza simbolica e le sculture in candido stucco sono per il Bernini parte integrante dell’opera e non sovrastrutture decorative. I costoloni della cupola sembrano poggiarsi su ghirlande dorate sostenute da festosi angioletti bianchi che si alternano, sopra le finestre, a coppie di pescatori: i compagni del pescatore Andrea.

Per Sant’Ignazio di Lojola, fondatore della Compagnia di Gesù, il rinnovamento interiore dei fedeli doveva essere originato dalla predicazione del vangelo supportata dalla bellezza espressa dall’arte e dallo spazio architettonico.

Le indicazioni di Ignazio vengono messe in pratica anche in questa chiesa che dal punto di vista dell’organizzazione dello spazio liturgico può definirsi una chiesa ad aula e cappelle. L’aula ovale, illuminata dalle numerose finestre praticate all’imposta della cupola, si dilata nell’ombra delle otto cappelle poste radialmente. Come nella Chiesa del Gesù – realizzata cento anni prima dal Vignola – nel Sant’Andrea al Quirinale si riproduce, in forme evidentemente diverse, l’equilibrata ed elegante composizione di una luminosa aula liturgica – adatta alla celebrazione e alla predicazione – e le piccole cappelle laterali funzionali al raccoglimento e alla preghiera personale.

In modo nuovo e aderente allo spirito del tempo il Bernini, con questa opera, interpreta la chiesa come spazio ideale che collega cielo e terra. I fedeli, varcata la soglia, dopo essere stati spettatori del martirio di Sant’Andrea ed essere stati arricchiti spiritualmente dalla bellezza dell’arte, divengono attori e nella luce solare e festosa della cupola partecipano all’ascesa del Santo.

Enrico Carlone

NOTA BIOGRAFICA:

*Enrico Carlone, architetto libero professionista con studio in Roma, esercita la propria attività nell’ambito della progettazione, del restauro e della consulenza. Appassionato di storia dell’arte e di storia dell’architettura predilige le tematiche inerenti l’architettura di chiese. In collaborazione con altri professionisti ha partecipato a concorsi nazionali di progettazione e ha svolto studi e ricerche riguardanti alcune chiese di Roma. Ha tenuto seminari conferenze sul rapporto tra architettura e liturgia.