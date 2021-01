Licia Colò a passeggio tra le strade di Termoli: “Non tutti la conoscono ma è un quadro” (IL VIDEO)

C’è stato spazio anche per Termoli e il basso Molise nel corso della puntata di Eden condotta da Licia Colò che è andata in onda ieri sera, domenica 30 gennario, su La7. La trasmissione si è occupata anche di Termoli e del Castello Svevo mostrando le bellezze paesaggistiche del basso Molise, una perla del mare Adriatico. Licia Colò ha passeggiato lungo le strade del Borgo Antico in una stagione non estiva. “Se dovessi descrivere questa città che non tutti conoscono la descriverei come spaziosa, tranquilla, aperta e serena. Sembra un quadro con le facciate colorate direttamente sul mare e una spiaggia anche molto ampia. Ma siamo sicuri che siano in tanti in Italia a conoscerla? Termoli è un porto importante per andare a visitare le Isole Tremiti ma è molto di più si incrociano il 42esimo parallelo Nord con il 15esimo Meridiano che determina l’orario dell’Europa centrale”.

In basso il video della trasmissione andata in onda su La7.

IL VIDEO DELLA TRASMISSIONE EDEN A TERMOLI