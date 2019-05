Liceo Galanti premiato in diretta su Rai Due il 27 maggio

CAMPOBASSO

Il Liceo Galanti sarà in diretta su Rai Due il 27 maggio prossimo, alle 17. In particolare, la classe 5^A sarà premiata in onda sulla rete nazionale per essersi classificata prima al concorso nazionale “Dalle Aule parlamentari alle Aule di scuola. Lezioni di Costituzione”. Un’iniziativa che da diversi anni il Senato della Repubblica, in collaborazione con la Camera dei deputati e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volta ad avvicinare i giovani ai valori ed ai principi della nostra Carta costituzionale. Lo scopo è di fornire agli studenti della scuola secondaria di secondo grado occasioni formative motivanti, possibilità di scambio e confronto, strumenti di analisi e ricerca tramite i quali sollecitare la riflessione e la discussione sulle numerose tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire.

La scuola ha partecipato al concorso con il progetto: “Walking people: mobilità e diritti negati” che, dopo aver superato una prima selezione, è stato ammesso, insieme ai progetti di altre sessanta scuole italiane, alla fase finale, finalizzata alla valutazione per l’attribuzione di un unico primo posto per ognuna delle quattro categorie valutative.

A seguito della valutazione, al progetto presentato dal Liceo “Galanti”, è stato attribuito, ex aequo con un’altra scuola, il primo premio nell’ambito della categoria “Ricerca e rielaborazione culturale”.

Le giornate conclusive del concorso si svolgeranno il 27 e il 28 maggio a Roma. Mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo nell’Aula del Senato della Repubblica e sarà trasmessa in diretta su Rai Due.