Licenziata perché trans, la prof non si arrende

Recentemente ha partecipato al concorso letterario dedicato ad Arturo Giovannitti a Oratino

Discriminata per una scelta di orientamento sessuale. Questo è quanto ha dichiarato la prof 25enne Giovanna Cristina Vivinetto (vincitrice con il suo «Dolore Minimo» del Premio Viareggio opera prima per la poesia) che recentemente ha anche partecipato alla XVI^ edizione del premio “Arturo Giovannitti” a Oratino dove le è stato tributato anche un premio.

Il corriere.it si è concentrato sulla sua storia con un servizio in cui si parla del licenziamento della prof dalla scuola dove era stata da poco assunta, insegnava letteratura italiana al triennio del liceo linguistico dell’istituto paritario Kennedy di Roma. Le motivazioni “ufficiali” che hannon indotto il Provveditorato competente a sollevarla dall’incarico di prof farebbero riferimento a un metodo di insegnamento poco consono.

«Mi hanno dato altre motivazioni ufficiali: che sono indietro con il programma, che spiego troppo velocemente – ha detto al giornalista del corriere.it – (ma allora come faccio a essere indietro con il programma?), che quando parlo sono confusa e insicura, che non mi faccio rispettare dai ragazzi, che sono “troppo poeta” per fare l’insegnante. Però finora nessuno mi aveva chiesto di cambiare il mio modo di far lezione, a differenza di quanto è successo ad altri insegnanti della stessa scuola, e i ragazzi mi hanno sempre mostrato apprezzamento ed entusiasmo». Di tutt’altro avviso la prof che contesta tutto e attribuisce il licenziamento al pregiudizio di essere una transessuale.

Incondizionata solidarietà le è stata espressa dall’ex sindaco di Oratino, Luca Fatica che in un post su facebook la esorta a tenere duro continuando a portare avanti la sua battaglia con la dolcezza dei suoi versi.