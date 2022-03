“Licenziamo Draghi!”, la deputata molisana Testamento in piazza con “Alternativa”

Il gruppo parlamentare degli ex M5S terrà una manifestazione a Roma in piazza Santi Apostoli il prossimo 26 marzo

Sabato prossimo, 26 marzo, a Roma in Piazza Santi Apostoli, dalle 15 il gruppo parlamentare “Alternativa”, che comprende anche la deputata molisana, Rosalba Testamento, terrà “una grande manifestazione – si legge in una nota – per mandare a casa Mario Draghi e tutto il suo Governo. Chiamiamo a raccolta tutti i cittadini per gridare a gran voce ‘stop’ al governo dell’impoverimento. Basta con questo Governo dei migliori che si è rivelato essere dal 13 febbraio 2021 il governo dei peggiori”.

Secondo gli ex M5S, “le cause sono chiare ed evidenti: ha fallito nelle politiche economiche, proprio per questo servono interventi seri per dare ossigeno alle imprese e ai lavoratori schiacciati dai debiti e dai rincari; ha fallito nella gestione della pandemia, ha creato il green pass, una vera e propria discriminazione che non ha ridotto minimamente la crisi sanitaria; ha fallito nella strategia di risoluzione della crisi ucraina. Il governo Draghi regalerà armi all’Ucraina con un valore di 12 milioni di euro, armi che non contribuiranno alla pace, ma solo alla perdita di altre vite umane preziose; ha fallito nell’intervento per sanare la crisi energetica, dopo aver smantellato il Superecobonus e aver dimenticato in legge di bilancio di rifinanziare il sostegno alla mobilità ibrida ed elettrica, il prezzo della benzina e delle bollette è arrivato alle stelle.

Noi pretendiamo un cambio radicale e netto di tutte le politiche messe in campo dal Governo, pretendiamo che Draghi lasci Palazzo Chigi perché abbiamo una visione Alternativa, diversa. Noi – si conclude nella nota – immaginiamo e vogliamo costruire una società senza soprusi, più giusta e vogliamo farlo con tutti voi, iniziamo subito: tutti in piazza e Licenziamo Draghi”.