Licenziamenti Hilton Hotel, nuova vittoria per gli avvocati isernini

Nuova vittoria, in secondo grado, per il pool di giovani avvocati isernini: Cristiano Rocco, Raffaele Trivellini e Guido Di Pilla, incaricati dal segretario della Confintesa Smart – anche lui molisano di Sant’Agapito – di difendere le ragioni di dodici lavoratori licenziati dall’Hilton Astoria di Roma.

I lavoratori, avevano già visto, nel marzo scorso, riconosciuto dal giudice di primo grado il loro diritto a mantenere quel lavoro, che la grande catena di alberghi di lusso aveva invece deciso di esternalizzare. «Siamo riusciti a dimostrare il disegno complessivo dell’operazione – spiegava a marzo l’avvocato Cristiano Rocco – perché ogni singolo atto posto in essere era lecito, ma la sequenza dei fatti ha mostrato invece qual’era il reale intento della dirigenza Hilton».

Hilton Italiana aveva deciso di opporsi alla sentenza di primo grado, con la tesi delle mancate competenze di lavoratrici che da decenni erano in servizio. Ma il giudice di secondo grado, Tiziana Orrù, ha respinto l’opposizione, confermando il dispositivo dell’ordinanza impugnata dalla Hilton Italiana e condannando la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in 21mila euro. Nella precedente ordinanza, confermata ieri, la Hilton era stata condannata a risarcire ai ricorrenti, per il danno subito in conseguenza dell’ingiusto licenziamento, una somma pari a 12 mensilità e a regolarizzare la loro posizione contributiva.

