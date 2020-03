Licenze di Polizia, la Questura attiva gli indirizzi telematici

ISERNIA. Sempre nell’ottica di diradare al massimo gli spostamenti non indispensabili, al fine di limitare le situazioni suscettibili di esporre l’utenza ed il personale operante al pericolo di contagio, i cittadini potranno presentare istanze e dichiarazioni relative a licenze di polizia per via telematica. Fino a nuove disposizioni, quindi, potrà essere trasmessa alla casella pec: ammin.quest.is@pecps.poliziadistato.it. La documentazione relativa a richieste di rilascio/rinnovo di licenze e più in generale di autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi.