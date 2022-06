Liceale di Isernia quinta classificata al “Certamen Leopardiano”

Risultato di prestigio per Alessandra Cimmino, liceale dello Scientifico Majorana di Isernia, che si è classificata quinta al Certamen Leopardiano, la competizione nazionale che si svolge ogni anno a Recanati. La premiazione domani nella sede del Comune marchigiano, in occasione dei festeggiamenti per il 224esimo anniversario della nascita del grande poeta italiano.

Alessandra, già vincitrice della selezione regionale, ha partecipato alla selezione nazionale del Premio letterario Giacomo Leopardi a Recanati il 1’ giugno scorso. Negli esiti della selezione si è aggiudicata il 5’ posto nazionale. La proclamazione dei vincitori il 29 giugno a Recanati, giorno del 224^ anniversario dalla nascita del poeta.

Alessandra è impegnata nella maturità in questi giorni ed assapora da casa la gioia di questa bella soddisfazione.