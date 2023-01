Questo pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, presso i locali dell’Infopoint turistico, si svolgerà il primo appuntamento con l’iniziativa ‘Libro Amico: prendi un libro, lascia un libro’. L’evento, promosso dalla Pro Loco Petrella Tifernina, e organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con gli Istituti scolastici locali, è destinato ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie.

“Libro Amico è un’iniziativa di bookcrossing che la nostra Amministrazione ha voluto supportare sin da principio e con cui vogliamo incentivare giovani e giovanissimi alla lettura” ha detto il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso. “I ragazzi potranno scambiarsi liberamente libri e prenderne altri senza doverli acquistare. Ci sarà in questo modo una condivisione di cultura. Libri già letti e chiusi nei cassetti potranno avere una nuova vita e diventare ‘migliori amici’ di altri bambini. Investire nelle nuove generazioni è un dovere, perché i ragazzi di oggi saranno gli amministratori di domani. Il nostro compito è fornire loro tutti gli strumenti necessari per consentirgli di spiccare il volo in autonomia” ha concluso il primo cittadino.

‘Libro Amico’ tornerà come appuntamento il prossimo sabato 28 gennaio, dalle ore 17 alle ore 18,30, sempre presso i locali dell’Infopoint turistico di Petrella Tifernina.