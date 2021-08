“Libri in Piazzetta”: presentazione del libro “Eterno Autunno” di Luca Angelo Spallone

Venerdì 27 agosto, alle ore 18.30, in Piazzetta Palombo a Campobasso, nuovo incontro della rassegna letteraria “Libri in Piazzetta”, con un appuntamento proposto dalla Libreria Giunti al Punto di Campobasso e inserito nel calendario degli eventi di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso. Sarà l’autore Luca Angelo Spallone a presentare al pubblico campobassano di Piazzetta Palombo il suo libro “Eterno autunno. Dodici incubi di carta”, edito da Robin Edizioni. Dodici storie che tratteggiano un immaginario comune contemporaneamente fantastico e cupo. Attimi di trepidante attesa che si alternano a momenti di angoscia, stati d’animo penosi, paesaggi meravigliosi e impossibili. Ci sono omicidi e aggressioni. Qualcuno muore e qualcun altro si salva. Capita di assistere ad avvenimenti inspiegabili o prodigiosi. E accade che i personaggi compiano scelte più o meno condivisibili, proprio come nella vita, interrogandosi su quanto sia possibile scendere a compromessi con una realtà, ben diversa da quella a cui sono abituati, senza impazzire o lasciarsi soggiogare. Domenica 29 agosto in piazzetta Palombo, alle ore 18.30, toccherà, invece, al giornalista Giovanni Mancinone presentare il suo nuovo libro “Molise Criminale”, edito da Rubbettino, mentre i primi giorni di settembre, e precisamente il 1° e il 2, sempre nella bella e suggestiva Piazzetta Palombo, ci saranno due incontri dell’Aut Aut Festival. Il 1° settembre con l’autrice Vera Gheno e con il suo libro “Trovare le parole”, e il 2 settembre con la scrittrice Simonetta Tassinari che presenterà il suo libro “Il filosofo influencer”.