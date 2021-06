Libri in 101 parole

a cura di Maria Stella Rossi

The Game, Alessandro Baricco, Einaudi

Una ricostruzione storica e culturale dettagliata, scritta in maniera narrativa che fa chiarezza sull’era attuale in cui si assiste a una vera e propria mutazione riassumibile nell’icona “ uomo-tastiera-schermo”. The Game è utile per comprendere il cambiamento e farne parte attiva imparando a conoscere nuove realtà perché “ uno dei concetti più cari all’uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile.” Racconto avvolgente di un passaggio epocale che segna la nascita di un mondo nuovo, leggero, veloce, immateriale in cui la necessità di un rinnovato Umanesimo deve riaffermare il valore ineliminabile della vita per continuare “ una storia da umani.”