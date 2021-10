Libri in 101 parole, a cura di Maria Stella Rossi

Per parlare di uno dei capolavori dell’Ortese uso le parole di Pietro Citati che ne coglie non solo l’essenza ma tutte le sfumature e anche ciò che non è scritto. “ Chi ha composto l’Iguana, è una mente lucida, estrema, ardimentosa, tutta tesa, come una nascosta passione filosofica che la induce a interrogare i misteri di questo e dell’altro mondo, del qui e del perennemente oltre. In tutto quello che l’Ortese scrive c’è un altissimo strazio lirico, un dolore portato al diapason […]. Eppure questa opera riesce ad essere anche un libro “ chiaro e scintillante” carico del sentimento “dell’altrui dignità”.