Libri in 101 parole, a cura di Maria Stella Rossi

La rivoluzione delle api- Monica Pelliccia, Adelina Zarlenga, Nutrimenti Edizioni

Nel sottotitolo del libro Come salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo si condensa il senso stesso di questa pubblicazione che pone il problema della moria delle api da più punti di vista. Alle api si deve l’impollinazione del 71 per cento delle 100 maggiori coltivazioni per un valore che si attesta sui 200 miliardi di dollari, come argomentano le due autrici, esse sono minacciate in ogni parte del pianeta dagli “ arsenali di veleni” di cui si serve l’agricoltura industriale. Con prefazione di Vandana Shiva e ricerche documentate si riconferma la necessità di salvare le api per salvare la stessa biodiversità.