Libri in 101 parole, a cura di Maria Stella Rossi

I vestiti che ami vivono a lungo, Orsola De Castro, Corbaccio

Un titolo che potrebbe fuorviare perché Orsola De Castro, leader mondiale della moda sostenibile, vi affronta in maniera approfondita oltre che umana e sociale, il problema diffuso della “fast fashion”, cioè della moda a basso prezzo ma altamente inquinante. Alla grave realtà dell’inquinamento, si stima che la moda dopo il petrolio sia la causa più dannosa per la natura, la De Castro aggiunge quella disumana dei lavoratori che con paghe da sfruttamento realizzano milioni di capi. Riutilizzare e riadattare gli abiti è una delle soluzioni che il volume riporta con chiarezza e coerenza, moda e tracciabilità sono esigenze non più rinunciabili.