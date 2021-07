Libri in 101 parole, a cura di Maria Stella Rossi

Tra realismo e visionarietà si sviluppa Sottomissione, romanzo di Michel Houellebecq ambientato in una Parigi immaginata in un prossimo futuro. Le certezze si sgretolano e nelle maglie della Storia anche Francois, studioso di Huysmans, vede il suo mondo sconvolto in maniera inesorabile. In una sorta di implosione il cambiamento si insinua ovunque e pone scenari che obbligano a riconsiderare esistenze abituate a un quotidiano diligente, abitudinario e impeccabile. Alla fine delle vicende trasformative della società e delle persone ciò che resta certo è che “ E’ la sottomissione. L’idea sconvolgente e semplice[…]il culmine della felicità umana consista nella sottomissione più assoluta”.