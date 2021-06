Libri in 101 parole, a cura di Maria Stella Rossi

Vito Mancuso “La forza di essere migliori”. Garzanti

“La qualità della nostra vita interiore, il valore di ciò che siamo dipendono da noi e illuminano il nostro destino” così Vito Mancuso in La forza di essere migliori-Trattato sulle virtù cardinali, libro che da più angolature affronta il tema della possibilità concreta che gli uomini hanno per diventare migliori ma non i migliori come purtroppo avviene nella corsa all’affermazione personale che si quantifica nel successo e nel possesso. Negli otto capitoli e nella parte conclusiva rivolta alla suddivisione delle virtù analizzate tramite il pensiero di Aristotele, dell’Hinduismo, del Buddhismo e del Cristianesimo, Mancuso indica possibili strade verso un’ esistenza etica.